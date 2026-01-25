La frustración de Belletti

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic, se marchó muy afectado del encuentro ante el Poblense en el que el Barça Atlètic cayó derrotado y se alejó a siete puntos del primer clasificado. Cabe recordar que solo el líder del grupo asciende de forma directa y los cuatro equipos siguientes disputan el cara o cruz del 'play-off'.

El Barça Atlètic fue a por todas al Municipal de Sa Pobla, con jugadores en dinámica del primer equipo como Jofre, Tommy, Dani Rodríguez o Juan Hernández, pero no pudo con un líder que supo jugar mucho mejor sus cartas en su terreno de juego.

Belletti se mostró contrariado al final del encuentro y, en declaraciones a los medios del club, afirmó que “este deporte es así, hemos jugado mejor, generamos ocasiones, tuvimos carácter competitivo y, en cambio, ellos no tuvieron ocasiones, el gol llega en un centro en el que el balón bota en el suelo y entra, no puedo quejarme de los jugadores porque hemos jugado mejor".

El brasileño destacó que "el equipo ha tenido personalidad para intentar jugar, la primera parte fue muy buena, lástima que no llegó el gol. Hace daño jugar mejor y no ganar".

Lectura positiva

Pese a todo, Juliano Belletti espera una respuesta positiva tras este pinchazo y que tanto los jugadores como el staff deben quedarse con que "estas cosas pasan, de tener ocasiones, ser competitivos, no dejar que el rival cree ninguna ocasión y aún así perder".

Su objetivo a partir de este mismo día es "levantar la cabeza, el equipo es bueno, los jugadores tienen mentalidad competitiva y el próximo partido debemos hacerlo mejor aún para intentar ganar”.

El siguiente encuentro tampoco será sencillo, el domingo a las 18.00 h. en Terrassa, frente a un rival que lucha por entrar en la zona de play-off, pero los de Belletti necesitan la victoria, no solo para no descolgarse aún más del liderato, sino para no ver peligrar sus opciones de luchar por entrar en las eliminatorias de ascenso a Primera Federación.