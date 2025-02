Franc Artiga: "Nico es un jugador con todo para triunfar en el Barça"

El Khimki ruso se encuentra realizando la pretemporada en Antalya (Turquía). El entrenador cambrilense Franc Artiga prepara la segunda parte del curso del conjunto ruso que volverá a competir en la liga de su país el próximo 3 de marzo.

El que fuera durante 11 temporadas técnico del fútbol formativo del Barça ha expresado en el programa ADN Masia su visión sobre la actualidad blaugrana y los ocho jugadores del primer equipo culé que pasaron por sus manos.

De los 12 canteranos que forman parte de la plantilla del primer equipo solo los más jóvenes (Lamine, Cubarsí, Fort y Bernal) no han sido entrenados en el fútbol base blaugrana por el actual entrenador del Khimki Franc Artiga.

Nico González

El cambrilense, de 48 años, ha analizado en el ADN Masia de Sport el fichaje de Nico González por el Manchester City: "Me alegro de que le vaya bien y de que un gran club como el City lo fiche. Todos los que hemos trabajado con él estábamos convencidos de que lo tenía todo para triunfar en el Barça. Me duele ahora que esté en Inglaterra ya que tendría que estar en el Barça. Cuando lo queramos recuperar ya no lo podremos hacer".

Nico González era una de las grandes joyas de la cantera del FCB / Valentí Enrich

Iñaki Peña

Sobre la decisión de Hansi Flick de apostar por Szczesny en detrimento de Iñaki Peña, Artiga ha sido contundente: "No he acabado de entender la decisión sobre la portería. Con todos los respetos para Szczesny, creo que era el momento de Iñaki y lo más normal es que el portero polaco cuando vuelva Ter Stegen no continúe Hay que reconocer que la temporada pasada Iñaki no brilló cuando jugó pero esta temporada lo estaba haciendo bien y creo que merecía seguir como titular."

Iñaki Peña, durante un calentamiento con el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Eric García y Balde

La evolución positiva de Eric García en el Barça de Flick no sorprende al actual entrenador del Khimki: "Al de Martorell le ha pasado como a Nico y a tantos otros, Eric necesitaba jugar y tener minutos y después de su cesión en el Girona ha ganado confianza y ha evolucionado mucho. Eric necesitaba confianza para crecer porque es un gran central".

Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ansu Fati, Alejandro Balde y Eric Garcia / Valentí Enrich

Franc Artiga está convencido de que el mejor lateral izquierdo para el Barça es Alejandro Balde: "Yo hablaba mucho con Alejandro y le decía que cuando subiera al ataque tenían que pasar cosas, centrar o chutar y no volver a iniciar la jugada. Balde lo tiene todo para ser durante muchos años nuestro lateral izquierdo".

Casadó, Gavi y Fermín

Sobre la explosión de Marc Casadó con el primer equipo , Franc Artiga expuso que "el triunfo de Marc es el de la perseverancia y el éxito del trabajo total y el esfuerzo. Es de esos jugadores ue nadie pensaba que podría llegar hasta donde ha llegado y se lo ha ganado él solito con una lucha bestial".

Casadó siempre jugó de mediocentro / Valentí Enrich

Un caso parecido es el de Fermín, una sorpresa para cualquiera que hubiera seguido su paso por los equipos inferiores del club: "Cuando Fermín pesaba 40 kilos y era muy pequeñito era difícil de imaginar que llegaría hasta donde ha llegado. Si Casadó se lo ha ganado todo con esfuerzo lo de Fermín también es un éxito de perseverancia total".

Gavi y Fermín durante un entrenamiento con el Barça / Valentí Enrich

El carácter competitivo de Gavi no es nada nuevo para Artiga que ha confesado en la entrevista en ADN Masia que "en el Juvenil A lo teníamos que frenar porque era un miura, iba a por todas y antes de partidos importantes chocaba con todos y yo sufría porque no pudiera jugar. Su espíritu en aquella época ya era muy parecido a lo que ahora vemos en todos los partidos".

Ansu Fati

Cuestionado sobre el momento delicado que está pasando Ansu , Artiga insistió en que la única solución para el delantero "es jugar con continuidad y ser feliz teniendo minutos. Ansu necesita reencontrarse jugando".