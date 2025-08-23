Suscripción

Flamengo - FC Barcelona: En directo la final de la Intercontinental Sub 20

El Barça, campeón de la UEFA Youth League, y el Flamengo, ganador de la Libertadores Juvenil, se miden en el estadio de Maracaná en la final de la Intercontinental Sub 20

Belletti da instrucciones a sus jugadores durante un partido

Albert Miranda

El FC Barcelona de Juliano Belletti, campeón de la UEFA Youth League, se mide este sábado (21.30 horas, hora CET) al Flamengo, vigente campeón de la Libertadores juvenil, en la final de la Intercontinental Sub20 con el estadio de Maracaná como escenario de excepción. Síguelo en directo en SPORT.es

