En Directo
FC BARCELONA
Flamengo - FC Barcelona: En directo la final de la Intercontinental Sub 20
El Barça, campeón de la UEFA Youth League, y el Flamengo, ganador de la Libertadores Juvenil, se miden en el estadio de Maracaná en la final de la Intercontinental Sub 20
Albert Miranda
El FC Barcelona de Juliano Belletti, campeón de la UEFA Youth League, se mide este sábado (21.30 horas, hora CET) al Flamengo, vigente campeón de la Libertadores juvenil, en la final de la Intercontinental Sub20 con el estadio de Maracaná como escenario de excepción. Síguelo en directo en SPORT.es
FINAL INTERCONTINENTAL SUB-20 | BARÇA-FLAMENGO
¡Arranca el partido en Maracaná! Primera posesión para el Barça.
FINAL INTERCONTINENTAL SUB-20 | BARÇA-FLAMENGO
Los jugadores ya están haciendo la "piña" antes de arrancar el partido. Veremos que equipo será el protagonista del balón, a que conjunto le podrán más los nervios.
FINAL INTERCONTINENTAL SUB-20 | BARÇA-FLAMENGO
Antes de que arranque el partido, hay un minuto de silencio en contra del racismo y la discriminación.
FINAL INTERCONTINENTAL SUB-20 | BARÇA-FLAMENGO
El Maracaná está lleno de aficionados, no cabe una persona más. Los aficionados del Flamengo son mayoría y se hacen notar. Los protagonistas ya están en el terreno de juego.
Los 22 jugadores están a punto de salir al terreno de juego. Esto arranca ya. ¿Quién será el equipo que levante el trofeo?
Hay que recordar que este trofeo se empezó a disputar en el 2022. Hasta ahora han habido tres ganadores distintos: Peñarol en 2022, Boca Juniors en 2023 y Flamengo en 2024. Veremos si hay un nuevo equipo que levanta este trofeo o repite ganador.
En el día de hoy se enfrentan el campeón de la Youth League, el Fc Barcelona y el campeón de la Copa Libertadores Sub-20, el Flamengo. El equipo Brasileño es el vigente campeón de esta competición y buscaría repetir título. En cambio, el Barça es la primera vez que luchará por este trofeo.
En el caso de los brasileños, Pivetti únicamente echará en falta a uno de sus jóvenes talentos: Wallace Yan, el '9' que ya está en dinámica del primer equipo.
Para los blaugrana la final es todo un desafío, pues es evidente que el FC Barcelona podría presentar un equipo Sub 20 espectacular si Lamine Yamal o Pau Cubarsí aunque estos dos jugadores ya están en otra dimensión, consagrados en el primer equipo y disputando a la misma hora el Levante-Barça de LaLiga.
Aun así, tampoco están otros jóvenes talentos que sí siguen la órbita del filial pero que Hansi Flick ha querido mantener en Barcelona: Diego Kochen (portero), Jofre Torrents, Dro y Toni y Guille Fernández.
También el técnico del Flamengo, Bruno Pivetti, ha dado a conocer el equipo con el que afrontará la final:
- Decisión inminente por Bardghji
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Guardiola se 'carga' a Gündogan un año después de su regreso
- El Real Madrid 'veta' a Franco