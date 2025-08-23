Flamengo - FC Barcelona: En directo la final de la Intercontinental Sub 20

Para los blaugrana la final es todo un desafío, pues es evidente que el FC Barcelona podría presentar un equipo Sub 20 espectacular si Lamine Yamal o Pau Cubarsí aunque estos dos jugadores ya están en otra dimensión, consagrados en el primer equipo y disputando a la misma hora el Levante-Barça de LaLiga.

Aun así, tampoco están otros jóvenes talentos que sí siguen la órbita del filial pero que Hansi Flick ha querido mantener en Barcelona: Diego Kochen (portero), Jofre Torrents, Dro y Toni y Guille Fernández.