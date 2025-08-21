Flamengo-Barça: horario y dónde ver la final de la Copa Intercontinental sub-20

El Barça quiere seguir haciendo historia. Después de ganar el triplete la pasada temporada, los de Juliano Belletti se enfrentarán al Flamengo para hacerse con la Copa Intercontinental Sub-20 por primera vez en su historia.

Esta es la cuarta edición del torneo a partido único que organizan la Conmebol y la UEFA y desde su creación en 2022, ha habido tres ganadores distintos. El primer año el Benfica ganó por la mínima al Peñarol, en 2023 fue el turno de Boca Juniors tras vencer en la tanda de penaltis al AZ Alkmaar, y la temporada pasada el Flamengo se impuso 2 a 1 al Olympiacos.

Por eso, después de ganar la Youth League el curso anterior, ahora le ha llegado el turno a los azulgranas de verse las caras con el conjunto brasileño, los actuales campeones de la Libertadores Sub-20 y favoritos para llevarse el título. Precisamente, los cariocas ganaron en 2024 el galardón en el mismo estadio donde se disputará el partido en esta nueva edición, el Maracaná. En aquel entonces, lo hicieron con 30.000 espectadores en las gradas y todo apunta que las cifras de asistencia de este año serán tan buenas como las de entonces.

Para el partido, el técnico blaugrana ha viajado con 23 jugadores hasta Río de Janeiro, una combinación de futbolistas del actual Barça Atlètic y otros del Juvenil A. Todos ellos nacidos a partir de 2005. No obstante, Belletti no ha podido contar con jugadores importantes como Dro, Toni, Guille y Jofre Torrents, a quienes Flick ha querido mantener en la dinámica del primer equipo. Tampoco hay que olvidar que jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Héctor Fort también tienen la edad que les permitiría disputar el partido.

Este hecho cambia con el Flamengo, puesto que Bruno Pivetti tiene disponibles a todos sus Sub-20 que están en dinámica del primer equipo que dirige el que fuera lateral del Atleti, Filipe Luís.

HORARIO DEL FLAMENGO - BARÇA

La final de la Copa Intercontinental entre el Flamengo y el Barça se disputará el próximo sábado 23 de agosto a las 16:30 horas (21:30 hora de Barcelona) en el Maracaná.

DÓNDE VER EL FLAMENGO - BARÇA

El partido entre el Flamengo y el Barça se podrá ver a través de la página de la UEFA (www.uefa.tv) y en España también será retransmitido a través de Movistar+.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.