El fino interior de La Masia que brilla en Qatar

Unai Balmon vive su segunda temporada en la cantera blaugrana. En el verano del 2024 el club blaugrana lo incorporó del Espanyol junto con Xavi Miràngels y Pere Villacorta.

Unai es un interior creativo diestro que encaja de maravilla en el estilo Barça ya que es un futbolista muy técnico y con una excelente visión de la jugada. De '8' o '10' su rendimiento es siempre más que interesante para el equipo.

Si en el curso pasado Unai sumó 25 partidos ligueros y cuatro goles, esta temporada, Unai se está mostrando más adaptado a su nuevo equipo y más allá de que las cifras son parecidas las sensaciones nos describen a un jugador que va claramente a más. En la División de Honor Sub-16 (antigua División de Honor Cadete) Balmon ha marcado tres goles en los 15 partidos disputados.

Estos días, el Sub-16 que dirige David Sánchez se ha desplazado a Qatar para disputar uno de los torneos amistosos más prestigiosos de esta categoría.

El Barça debutó en el Al-Kass International Cup con un empate (3-3) ante el PSG y posteriormente goleó al Kashiwa Reysol (5-1). En estos dos encuentros han brillado grandes talentos como Hugo Garcés o Ruslan Mba pero el que más ha sobresalido es Unai Balmon.

En estos dos partidos, Unai Balmon ha marcado un gol y ha repartido un par de asistencias. Más allá de las estadísticas su capacidad para filtrar pases, llegar al área y asociarse con Hugo Garcés y los delanteros es espectacular. Unai ya brilló en la pretemporada en el Mundial sub-18 que ganó el Juvenil B blaugrana. Entoces tanto él como Artem Rybak reforzaron al conjunto de Cesc Bosch y demostraron que su talento es extraordinario.

David Sánchez ya fue su entrenador en el Cadete B y esta temporada lo vuelve a dirigir en el Sub-16. El Barça ocupa la segunda posición del campeonato liguero a tres puntos del Espanyol, líder de esta competición.

El talento entre líneas de Unai Balmon así como el de Hugo Garcés y artem Rybak será clave para poder remontarle estos tres puntos al conjunto blanquiazul.