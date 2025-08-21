La final Intercontinental Flamengo-Barça contará con invitados especiales

El próximo sábado se llevará a cabo la final de la Copa Intercontinental Sub-20 que enfrenta el Flamengo y el Barça, como los actuales campeones de la Libertadores Sub-20 y la Youth League respectivamente. En este sentido, el partido tendrá un grupo de espectadores de lujo que vivirán el encuentro de primera mano.

La Fundació FC Barcelona ha invitado a diez niños de entre 5 y 15 años, procedentes de varias localidades brasileñas y que padecen enfermedades graves, junto a sus familias, para ver el enfrentamiento entre dos de las canteras más potentes del mundo en el emblemático estadio de Maracaná, en Río de Janeiro.

Esta acción, que es en colaboración con la entidad 'Make a Wish', se enmarca dentro del programa Pulseras Blaugranas de la Fundació Barça, que tiene por objetivo mejorar la vida de niños que padecen de afecciones de larga duración y que pasan largas estancias en el hospital o en su casa.

Pulseras Blaugranas

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil del pasado mes de febrero, el club anunció el proyecto 'Pulseras Blaugranas', una iniciativa inspirada en la exitosa serie televisiva 'Polseres Vermelles'. El diseño de los brazaletes simulan los cordones de las botas de los deportistas del Barça y simbolizan la solidaridad azulgrana con los jóvenes que atraviesan tratamientos médicos.

El programa pretende, por un lado, mejorar el bienestar emocional de niños y niñas durante su estancia en el hospital, así como el de sus familiares, creando espacios y ambientes que sean atractivos, alegres y que ayuden en el acompañamiento de la enfermedad. Y, por otra, potenciar terapias innovadoras complementarias al tratamiento convencional, como la terapia asistida con perros, el deporte, el arte y otros, y que supongan una mejora en la evolución de la enfermedad.

Por este motivo, desde su presentación se han llevado a cabo varias actuaciones, donde en algunas colaboraron jugadores tanto del primer equipo masculino como femenino, para remarcar su compromiso solidario. Además, las pulseras se pueden adquirir en las tiendas del FC Barcelona o a través de la tienda online por el precio de 9,99 euros.