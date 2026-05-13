La final a cuatro de la Copa de Campeones Juvenil pasa por una remontada en el Johan Cruyff

Pol Planas ha mentalizado a sus jugadores de que son capaces de darle la vuelta a la tortilla. En la Ciudad Deportiva Javier Pérez un partido equilibrado acabó con un resultado (2-0) muy adverso para los intereses blaugranas. Remontar este resultado sufrido en Tenerife es una misión difícil pero no imposible.

El Barça fue eliminado en los penaltis ante el Maccabi Haifa en la Youth League y perdió la final de la Copa del Rey juvenil contra el Betis. Una vez conquistada de manera brillante la liga, el sueño de ganar la Copa de Campeones sigue intacto.

Si el Barça es capaz de remontar el 2-0 de la ida se clasificará para una final a cuatro con sede por decidir. En este caso el Barça se enfrentaría al rival de la eliminatoria Celta-Las Palmas.

Pol Planas relató a los medios del club la manera en la que plantea la operación remontada: "Tenemos que asumir que en la ida no jugamos nuestro mejor partido y analizar que errores cometimos y saberlo plasmar con un estado de ánimo pletórico"

El entrenador del Juvenil A espera una versión mejorada de su equipo: "Hay que entender que partido jugar en cada minuto y que tenemos que plantear un partido largo de 90 o 95 minutos y hay que tener mentalidad de remontada".

El factor campo jugará a favor del Barça: "En el Johan Cruyff el césped está perfecto y esto nos dará ventaja con los pases y tenemos que ubicarnos mejor que en el campo del Tenerife".

Una de las piezas clave del equipo, Pedro Villar, también ha valorado las posibilidades del Barça de superar esta ronda de los cuartos de la Copa de Campeones juvenil: "Tenemos que jugar un partido serio, hacer nuestro juego y no entrar en ninguna disputa fuera de lo que es el juego". El centrocampista gallego entiende que hay que tener fe en darle la vuelta al resultado de la ida: "Creemos que vamos a remontar. No hay que precipitarse y jugar con calma aunque siempre con ritmo de balón".

La gran baja para este partido es el lateral derecho Nil Teixidor que se lesionó en la rodilla en el partido de ida. El sustituto del gerundense será Guillem Víctor.

Horario, dónde ver y alineaciones probables

El partido de vuelta de esta eliminatoria se disputará en el Johan Cruyff a las 12 horas y se verá en directo en Esport 3 y el canal oficial de Youtube del Barça.

FC Barcelona: Iker, Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Camps, Jordi Pesquer; Pedro Villar, Ebrima, Orian Goren; Shane Kluivert, Gistau y Álex González

CD Tenerife: Delgado, Cruz, Ancor, Dani Hermández, Yanes, Dani Pérez, Jonathan, Jose Afonso, David Paéz, Jose Yanos y Mario.

Árbitro: Xavier Alins