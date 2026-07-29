La final de la Copa Catalunya entre Barça Atlètic y CE Sabadell ya tiene fecha y sede

La Federació Catalana de Futbol ha anunciado este miércoles que la gran final de la Copa Catalunya entre el FC Barcelona Atlètic y el Centre d'Esports Sabadell se disputará el próximo 2 de septiembre a las 20.30 horas en la Nova Creu Alta de la capital vallesana. Ya hay fecha y sede para un partido que no pudo disputarse la temporada pasada por cuestiones de agenda y que, por consiguiente, se celebrará con la campaña 2026/27 en marcha.

La final se emitirá en directo por 'Esport 3' y las entradas se pondrán a la venta "próximamente", según ha informado la FCF en un comunicado. "Será una cita entre dos de los clubes con más historia del fútbol catalán y la Federació vuelve a apostar por un escenario de referencia para acoger la competición más emblemática del calendario futbolístico catalán", ha destacado la institución.

Fin al serial con la fecha de la final de la Copa Catalunya. El encuentro está pendiente desde mediados de febrero de 2026, cuando el Sabadell eliminó al Nàstic en la tanda de penaltis y el filial del Barça superó al Andorra (2-1). Inicialmente, todo parecía indicar que la final se jugaría en el Estadi Johan Cruyff, pero fueron pasando las semanas y no se pudo concretar una fecha. Cabe recordar que el conjunto arlequinado acabó la temporada 2025/26 el 19 de junio, hace poco más de un mes, por la disputa del playoff de ascenso a Segunda División.

Aunque el cuadro vallesano dejó claro, sobre todo a través de su técnico Ferran Costa, que la competición se hubiera resuelto el pasado curso (porque así podrían haber jugado el compromiso decisivo los futbolistas que se clasificaron para el mismo), la FCF no pudo conseguirlo y la final tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. Al menos, el Sabadell podrá jugarla en su estadio a pesar de ejercer de visitante. Lo hará entre la tercera y la cuarta jornada de la Liga Hypermotion.

El Barça Atlètic, por su parte, no arrancará en la Segunda RFEF hasta el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, por lo que el duelo ante el Sabadell será un buen último test para los de Juliano Belletti antes de dar comienzo al camino hacia el ascenso.