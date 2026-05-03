El filial de Belletti se aferra a la última bala

El Barça Atlètic ha vivido una temporada que ha sido un auténtico camino de obstáculos. Belletti ha sufrido un goteo de lesiones sin precedentes, la mayoría graves, que han ido golpeando al equipo, pero no han logrado hundirlo del todo. Es más, a pesar de la irregularidad, con rachas muy preocupantes, aún le queda una última bala para tratar de meterse el Play-off de ascenso.

El conjunto azulgrana afronta hoy (12:00 horas) la jornada 34 del grupo 3 de la Segunda Federación con un escenario de máxima exigencia. Visita al Torrent CF en el último partido de la fase regular, con la obligación de ganar para mantener opciones reales de poder seguir peleando por subir de categoría.Pero no depende solo de sí mismo. Con varias plazas de play-off aún por decidir, el Barça Atlètic necesita no solo sumar los tres puntos en Torrent, sino también estar pendiente de lo que hacen los rivales directos.

El Reus FC Reddis ocupa la quinta posición con 52 puntos y se ha convertido en el principal rival directo. Aunque ambos equipos están igualados a puntos, el conjunto del Baix Camp tiene el average particular a su favor, lo que obliga al Barça Atlètic a obtener un mejor resultado en su visita al Terrassa si quiere superarles en la tabla.

Por encima de ambos aparece el Alcoyano, que es cuarto con 54 puntos. En su caso, las opciones del Barça Atlètic de adelantarle pasan exclusivamente por una derrota del conjunto alicantino, única combinación posible para que los azulgrana puedan escalar esa posición en la clasificación.

"Nos encontramos un equipo sin presión clasificatoria"

La buena noticia para Belletti es que se miden a un rival sin objetivos. “Nos encontraremos un equipo sin presión clasificatoria, pero competitivo, especialmente en defensa”, apuntó. “Pero habrá que controlar el juego y saber asumir riesgos en determinados momentos para buscar la victoria”. Además el filial viene con un ánimo mejorado tras la victoria in extremis de la anterior jornada. El equipo azulgrana se impuso al Atlètic Lleida (2-1) en el Johan Cruyff en un duelo que se resolvió con una remontada en los minutos finales.

El Barça Atlètic encadena una dinámica positiva en las últimas jornadas, con tres victorias y un empate en los últimos cuatro encuentros, además de una producción ofensiva notable y una mayor solidez defensiva. Este tramo final ha reforzado la confianza del grupo en un momento clave de la temporada. La convocatoria de 19 futbolistas presenta varias variaciones respecto a la jornada anterior. Vuelven a la lista Alexis Olmedo, que ya ha cumplido su sanción y Walton, recuperado de las molestias que le habían apartado del equipo.

En cambio, no estará disponible Landry, que arrastra problemas en la rodilla izquierda. Tampoco el resto de lesionados: Patricio Pacifico, Roger, Dani Rodríguez, Guillermo, Jofre, Juan y Sama Nomoko.