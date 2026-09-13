Festival del Juvenil A del Barça de Pol Planas en Zaragoza

Segundo partido de División de Honor Juvenil para el Barça y segunda victoria. El cuadro dirigido por Pol Planas se estrenó con un 6-0 en casa ante el Huesca. Y este domingo tocaba visita a otro equipo aragonés, el Montecarlo. El Barrio de La Paz zaragozano recibía a uno de los 'cocos' de la categoría y lo hacía con un estadio lleno y con mucha expectación. Venían de caer ante el Sabadell 2-1 en el debut los maños.

Pero si esperaban aguantar e intentar apretar las tuercas al vigente campeón del Grupo 3 las esperanzas quedaron pronto enterradas. El cuadro de Planas fue una apisonadora en el José Luis Violeta. Ya en el 13' se adelantaban los barcelonistas con un tanto de Baba Kourouma. El central, hermano de Ilaix, es uno de los líderes de este Juvenil A. Ya cuajó un buen partido en Youth League y lograba anotar en la capital aragonesa su primera diana del curso.

Nuhu 'on fire'

A partir de ahí empezaba el festival de Nuhu Fofana, que marcó un doblete en apenas 25 minutos. En el primero cazaba un rebote del portero del cuadro local (que ya había fallado en el primero de Baba) y en el segundo definía tras una asociación con Xavi Miràngels. Partido prácticamente resuelto, pero es que antes del descanso aún cayó el cuarto del propio Miràngels. Asistencia desde la izquierda de Oertli.

Roberto Tomás, Adri Guerrero y Nuhu Fofana son tres puntales del Juvenil A / FCB

En la segunda mitad movía banquillo Planas, administraba minutos. En el 13' de la segunda anotaba Roberto Tomás el quinto tras un pase de Nuhu. Paró perfecto el tiempo el atacante azulgrana y definió para endosar la manita. Aún faltaba la guinda de Nil Vicens desde el punto de penalti. El Barça se coloca líder con 6/6 y con un balance espectacular de 12 goles a favor y cero en contra.

Pudo, de esta forma, el Barça olvidar un poco el tropiezo de la Youth League del pasado jueves.