FC Barcelona - RC Deportivo: alineaciones, horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey juvenil

El Anxo Carro de Lugo es el escenario de la final a cuatro de la Copa del Rey juvenil. El Barça, vigente campeón, conocerá este miércoles el que podría ser su rival en la final. A partir de las 18:30 Betis y Celta se enfrentarán en un partido que se presenta con favoritismo bético ya que los verdiblancos eliminaron al Real Madrid.

El Barça no lo tendrá fácil para reeditar título ya que el Deportivo buscará el jueves en Lugo dar la sorpresa. Los gallegos han dejado atrás en esta competición al Sporting Hortaleza, Rayo Vallecano y Tenerife. El equipo de Pol Planas ha tenido un camino más exigente ya que los blaugranas han eliminado al Logroñés, Valencia y Las Palmas.

Nuhu Fofana celebra un gol con Ebrima y Villar / FCB

El Depor, rival del Barça en la semifinal, lidera el grupo 1 de la División de Honor Juvenil mientras que el Barça lo es en el grupo tercero.

Un gran aliciente

Hamza Abdelkarim debutó el domingo en el campo del Huesca (2-2) y es uno de los grandes alicientes para esta competición. El ariete egipcio, de 18 años, se estrenó con gol y podría sumar su primer título como barcelonista a los pocos días de empezar su etapa como culé.

En su estreno, Hamza mostró poderío físico y un fino olfato goleador. El delantero africano es un buen refuerzo para un equipo de Pol Planas que cuenta con el handicap de que numerosos futbolistas de su plantilla están en dinámica de filial.

En el último partido, Belletti contó con Guillem Víctor, Álex Campos, Nil Teixidor, Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Juan Hernández, Shane Kluivert y Ebrima Tunkara.

Sueñan con la final

Pese a tener numerosas bajas en cada partido, el Barça suma dos puntos más que el Espanyol en el campeonato liguero y se ha plantado a la final a cuatro de la Copa del Rey.

El borrón de la eliminación de la Youth League se puede curar con un primer título que llegue este domingo en Lugo.

Hamza Abdelkarim debutó en Huesca / FCB

Mientras los socios del Barça estarán citados a su derecho de votar nuevo presidente, el Barça espera disputar de nuevo la final de la Copa.

El partido se jugará a las 11:45h en el mismo escenario que las semifinales (Anxo Carro de Lugo). La temporada pasada el Juvenil A de Belletti goleó al Zaragoza (5-0) en la final de esta competición.

Vigente campeón

El Barça es el club que más veces ha ganado esta competición. Los blaugranas han sido campeones de la Copa del Rey Juvenil diecinueve veces por lo que un triunfo en Lugo supondría ganar por vigésima vez este título.

Hamza Abdelkarim y Ajay Tavares son los últimos en reforzar a un Juvenil A que a pesar de las bajas cuenta con jugadores de gran nivel como Quim Junyent, Adrián Guerrero, Orian Goren o Baba Kourouma.

Horario y dónde ver el Barça - Dépor

La semifinal de la Copa del Rey juvenil entre el FC Barcelona y el RC Deportivo de la Coruña se disputará en Lugo a las 18:30h de este jueves y se podrá seguir por el canal temático deportivo Esport 3 y por la web de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef.es)