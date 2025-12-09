En Directo
YOUTH LEAGUE
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: la previa y las alineaciones en vivo del partido de la Youth League
El Juvenil A de Pol Planas recibe en el Johan Cruyff al conjunto alemán en la sexta jornada de la Youth League
Planas ya dio a conocer la lista de convocados en la que, como estaba previsto, han entrado Eder Aller, Sama Nomoko, Quim Junyent y Guille Fernández para completar el grupo del Juvenil A en este trascendental duelo.
El Sub-19 blaugrana ocupa ahora la décima posición con 10 puntos y ya tiene asegurado el pase a la fase de eliminatorias, aunque el premio gordo sería entrar en el Top 6 y evitar esa ronda intermedia frente a uno de los equipos procedentes de la ruta de campeones de Liga.
¡Bienvendidos a los directos de SPORT.es! Este martes tenemos en juego al Juvenil A de Pol Planas que necesita ganar este FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (16:00 H.) de la sexta jornada de la primera fase de la Youth League para quedar entre los seis primeros clasificados y de esta manera evitar el Play off.