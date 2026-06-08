"Nos faltó calma pero esta generación es increíble, dará muchas alegrías al club"

Pol Combellé es un buen ejemplo de formador del Barça. Habla claro y expresa un discurso sin tópicos en el que cree y lo hace con argumentos sólidos y una fluidez del que domina de lo que está hablando. Comparte lsa tristeza de su staff y los jugadores por haber quedado eliminados en octavos de La Liga FC Futures pero en esta conversación con SPORT nos desvela detalles interesantes de gran valor.

Pol Combellé es el entrenador del Sub-12 blaugrana / La Liga FC Futures

Ganar es siempre positivo pero en las edades formativas hay otros aspectos prioritarios que el Barça aplica con rigor. Pol Combellé está convencido que esta generación del 2014 será crucial para el futuro del club. Ahora toca aprender de pequeñas desilusiones como esta sin perder el rumbo y seguiir evolucionando para que La Masia siga siendo la mejor cantera del planeta. Lean las reflexiones de Pol Combellé, un entrenador 100% Barça.

¿Qué balance nos puedes hacer del torneo que ha completado el Barça en La Liga FC Futures?

Creo que la valoración del torneo, dejando a un lado el resultado, es que ha sido una experiencia muy buena para los jugadores. Tenemos un grupo con cinco jugadores que llevan juntos desde prebenjamines y han vivido muchos torneos. Este es especisal por la gente que mueve en el público y por la repercusión quer hay en los medios.

Hugo llora tras quedar eliminados en Villarreal / La Liga

Quieras o no les genera un extra de nervios y responsabilidad y ganas de ganar. Es un tornero muy importante para ellos. Es cierto que vivieron el de Brunete con una gran actuación. En estas edades quieren mostrar todo lo que han aprendido en el Barça. Son partidos muy cortos de solo 24 minutos que pasan volando.

¿Ha gestionado el Barça algo diferente en comparación con los otros clubs participantes?

Creo que a diferencia del resto de equipos hemos hecho jugar a todos los futbolistas la mitad de los minutos . Considero que esta experiencia les hará más fuertes. Hemos intentado mostrar el ADN Barça , intentar tener el balón y jugar en equipo sin caer en individualismos. En los primeros partidos nos costó a causa de los nervios y ganas de los niños de demostrar. Hay que tener en cuenta que somos un equipo de fútbol-11 con 24 jugadores y han venido solo doce escogidos. Como staff y como club intentamos sacarles esta presión.

Destiny y Ribera celebran un gol / La Liga FC Futures

Al defender este escudo y venir a un torneo así la presión se la autoimponen ellos y nosotros buscamos que pongan en práctica nuestra metodología mostrando lo que saben hacer. En nuestro último partido contra el Elche hemos perdido en la tanda de penaltis. Nos ha pasado en otros torneos que hemos sido los que hemos propuesto y dominado pero tras empatar es la novena vez que caemos en una tanda de penaltis. Se puede hablar de mala suerte aunque en las próximas ocasiones seguro que vamos a acabar ganando alguna tanda. Tendríamos que haber marcado antes y el Elche se ha defendido más.

¿Qué es lo que más te ha gustado de tus jugadores?

Lo que más me ha gustado de los jugadores es la ambición y el trabajo que han realizado en el campo y fuera del terreno de juego. Han hecho mucha piña fuera del campo entre ellos, se han ayudado y como niñoos que son se lo han intentando pasarlo bien. En todo momento han querido poner en practica la metodología que el club les enseña. Siempre se tratas de tener el balón y realizar un juego dinámico y ofensivo.

Pedrito Juárez es el capitán del Sub-12 blaugrana / La Liga FC Futures

Además hemos visto a un equipo que cuando perdía el balóin iba a morder para recuperar rápido la pelota y a partir de aquí intentar generar acciones ofensivas. Les hemos inculcado calma y ellos saben que pueden fallar ya que forma parte del juego y lo que hay que ser es ser valientes. Hemos sido valientes y estoy orgulloso del juego colectivo. Destacaría mucho como queríamos el balón y luchábamos para recuperar el esférico con la misma idea que vemos en los últimos años en el primer equipo del club.

¿Qué aspectos aprenderán de esta experiencia estos jugadores?

Lo que creo que aprenderán los jugadores en este torneo es conseguir a nivel mental superar momentos de dificultad. Cuando el balón no quiere entrar, conseguir ser más fuertes en lo mental. Creo que esto les servirá, ser más pacientes y que las emociiones no nos jueguen una mala pasada. Si el balón no entra y el tiempo pasa muy rápido con 12 minutos por parte, nos ponemos nerviosos y nos sacamos el balón rápido de encima, estos son aspectos mentales que aprenderán. Lo hemos hablado después del último partido, estamos orgullosos de ellos pero hay que aprender a no precipitarse y estar más pausados.

El Sub-12 del Barça es un equipo con jugadores de gran talento / La Liga FC Futures

Tengo la sensación de que esta generación del año 2014 dará muchas alegrías al Barça

Estoy 100 % de acuerdo contigo. Esta generación dará muchas alegrías al club. Se ha podido ver que es una generación en lo físico muy por debajo del resto de equipos del torneo. Es así pero a nivel de talento, el Barça tiene los mejores jugadores que se pueden tener. El club ha realizado una gran labor en captación. La metodología que tenemos es excelente y hay que seguir en esta línea.

Noticias relacionadas

Con los jugadores que tenemos a la larga llegarán resultados y para mí los resultados es que lleguen jugadores al primer equipo. Ahora muchos equipos nos pueden competir en torneos de fútbol-7 a nivel físico. Son equipos que defienden y compiten bien en partidos cortos pero a nivel de talento nuestros jugadores estarán muy por encima de la mayoría de equipos de España y del mundo. El Bartça puede estar tranquilo porque a medio y largo plazo los resultados llegarán porque el talento estará a la misma altura del físico. Es una generación increíble.