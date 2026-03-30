Extremos puros, mediapuntas, velocistas, virtuosos... Los '11' de más futuro en La Masia

Cuando Hansi Flick llegó al Barça había consenso de la necesidad de fichar a un '6' para convertirse en el nuevo Busquets. El técnico alemán prefirió apostar por Marc Casadó y Marc Bernal y el tiempo le ha dado la razón. En el caso del central izquierdo, Flick ha insistido en Gerard Martín y la apuesta se está revelando como un acierto.

Raphinha es una pieza clave para el Barça de Flick pero además del brasileño es necesario otro '11' que pueda ser complementario. Si el Barça no ficha definitivamente a Rashford, estas son las opciones que Flick y Deco pueden valorar de La Masia.

Flick y Juan Hernández / Dani Barbeito

Hay otros nombres como Uri Pallás o Lovro Chelfi que se podrían considerar y también cabe la posibilidad de cambiar de banda a Sama Nomoko o Shane Kluivert. Con todo, estos son a nuestro juicio, los jugadores que podrían ejercer de '11' en el primer equipo a corto o medio plazo: Dani Rodríguez, Juan Hernández, Ebrima Tunkara,Álex González, Ajay Tavares, Iu Martínez y Ruslan Mba.

El extremo más diferencial: DANI RODRÍGUEZ

Dani Rodríguez Crespo, de 20 años, es el extremo más maduro y consolidado de los que todavía están en el fútbol base blaugrana. Las lesiones han cortado su trayectoria pero si el vasco es capaz de sortear los problemas físicos su perfil es ideal para el Barça.

Dani Rodriguez celebra un gol con el filial azulgrana / Archivo

Dani es un jugador con una fantasía enorme capaz de decidir cualquier partido con una acción genial. Dani es rápido, potente y muy difícil de controlar ya que es un magnífico regateador y un pasador excelente.

Si le queremos poner algún pero a su candidatura a ejercer de '11' es que se encuentra más cómodo jugando a pierna cambiada aunque es un futbolista muy capaz de rendir a un alto nivel en la banda izquierda.

Un mediapunta desequilibrante: JUAN HERNÁNDEZ

Juan Hernández Torres, de 18 años, es uno de los futbolistas más regulares y desequilibrantes del Barça Atlètic de Belletti. El turolense es rápido, ágil y muy valiente para encarar y ser un futbolista 100% vertical.

Aunque su demarcación ideal es la de mediapunta, Juan se encuentra también a gusto ejerciendo de '11' con un lateral izquierdo largo que le pueda doblar.

Juan Hernández en el derbi de filiales contra el Girona B / FCB

Juan es un futbolista muy intenso e incisivo con un recorte y chut exterior muy difícil de parar. Su perfil es bastante similar al de Fermín López.

Un zurdo con recursos ilimitados: EBRIMA TUNKARA

Ebrima Tunkara, de 16 años, es una de las grandes perlas de La Masia. Zurdo de gran talento el gambiano es muy poderoso en lo físico y a su vez es un portento técnico.

Por dentro o por fuera es un jugador con un gran cambio de ritmo y con mucha facilidad para marcar goles e inventarse asistencias.

Ebrima Tunkara es una joya de un valor incalculable / Dani Barbeito

Aunque su demarcación natural es la de interior, esta temporada se está destapando como un extremo capaz de ser desequilibrante en las dos bandas. El rol que Flick le pide al '11' con una ubicación entre líneas dejando espacios para que progrese el lateral izquierdo, encaja de maravilla con sus características.

Extremo potente y goleador: ÁLEX GONZÁLEZ

Álex González es el último en llegar al fútbol base del Barça pero su impacto ha sido inmediato. Incorporado a media temporada de la Damm, el actual extremo diestro del Juvenil A blaugrana es un atacante muy versátil.

Álex, de 19 años, destaca por ser un futbolista muy potente y con un golpeo de balón excelente. Su manera de impactar a la pelota le permite marcar goles con facilidad y convertirse en un pasador magnífico.

Álex González fue titular en la final de la Copa del Rey juvenil / Real Betis Balompie

Aunque es un extremo al que le gusta pedir el balón al pie, sus notables cualidades físicas le permiten ser un puñal por la izquierda desmarcándose en profundidad.

Un extremo puro encarador: AJAY TAVARES

Ajay Tavares, de 16 años, es una apuesta de futuro del Barça. Este extremo diestro incorporado en el mercado invernal del Norwich City es un delantero muy rápido y técnico que puede desequilibrar en las dos bandas.

Su condición de jugador diestro le permite adaptarse de maravilla al rol de extremo izquierdo que actúa a pierna cambiada.

Ajay Tavares jugó por la derecha / Gorka Urresola

Ajay Tavares necesita tiempo para adaptarse al estilo de juego del Barça y desarrollar todo su talento en un contexto muy diferente al que estaba acostumbrado en Inglaterra.

Un extremo completo y profundo: IU MARTÍNEZ

Iu Martínez es, a día de hoy, el '11' más en forma de la cantera blaugrana. El extremo de 16 años es el jugador más desequilibrante y decisivo del Juvenil B.

El de Suria es un futbolista con un carácter muy competitivo que destaca por ser muy disciplibado e incisivo. Iu es rápido, potente y encara con mucha facilikdad a su par.

El jugador de 16 años que llegó al fútbol-7 del Barça procedente del Gimnàstic Manresa es un gran generador de goles gracias a su enorme facilidad para llegar a la línea de fondo con centros precisos. Cuando tiene la oportunidad, Iu es un magnífico finalizador.

Iu Martínez es un '11' puro / Valentí Enrich

A todas estas virtudes, el de Suria le uine un esfuerzo único para presionar y sacrificarse en beneficio del colectivo.

El extremo más parecido a Rafinha: RUSLAN MBA

Ruslan Mba Hernando es el extremo zurdo de La Masia más parecido a Raphinha. Pequeño, rápido, potente y con una pierna izquierda de oro, 'Rus' es el extremo más puro de toda esta lista.

Aunque con la selección española juega en la derecha a pierna cambiada, el Barça apuesta por situarlo de '11' a pierna natural.

Ruslan Mba es un cañón / Dani Barbeito

Aunque ya ha debutado con el Juvenil B, el hecho de ser un cadete que juega regularmente con el Sub-16 provoca que sui futuro en el primer equipo sea más probable a lartgo plazo que a corto o medio término.

Ruslan, de 16 años, necesita mejorar su sacrificio defensivo y regularidad para optar a ser algún día una alternativa real. Si lo logra, sus condiciones técnicas son ideales para convertirse en un extremo zurdo de gran nivel para la élite.