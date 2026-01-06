El extraño caso de Quim Junyent: De pilar del triplete a suplente en el B

El Juvenil A de Belletti de la temporada 2024-25 que ganó la liga, Copa del Rey y la Youth League tenía en Quim Junyent una de sus piezas básicas. El de Balsareny era con Pedro Rodríguez el cerebro y motor de un equipo que maravilló a lo largo de todo el curso.

Quim sumó 45 partidos y en 33 ocasiones fue titular. Su ascendencia en este equipo que se proclamó campeón en tres de los cuatro títulos disputados fue esencial. Quim era el encargado de conectar con la delantera y organizar al equipo en su posición de interior izquierdo. Salvando las diferencias, el centrocampista del Bages era el 'Pedri' de Belletti.

Quim Junyent alterna el Juvenil A con el Barça Atlètic / Dani Barbeito

El ascenso de Juliano Belletti al Barça Atlètic hacía presagiar que Quim saldría beneficiado pero lo cierto es que tras el primer tramo de la temporada solo ha podido sumar seis partidos en la segunda Federación sumando 86 minutos disputados.

Dos lesiones leves musculares han frenado su continuidad y las convocatorias con la selección sub-19 no han ayudado pero cuando ha estado disponible Belletti nunca le ha dado la titularidad.

Quim Junyent ha regresado esta semana a los entrenamientos del Barça Atlètic / FCB

Este domingo jugó su primer partido liguero con el Juvenil A siendo determinante en el triunfo del equipo de Pol Planas en el campo del Montecarlo. Quim dio el pase del único gol del partido a Adrián Guerrero. En los 90 minutos que sumó en la división de Honor Juvenil intervino más de 80 veces con el balón y disfrutó de dos ocasiones de gol.

Quim Junyent fue clave para ganar la Youth League / Dani Barbeito

Este era el cuarto partido de la temporada que disputa a las órdenes de Pol Planas. En los tres de la Youth League quim también ha sido titular. Si con el Barça Atlètic suma 86 minutos en seis partidos con el tercer equipo del Barça ha totalizado 289 minutos. En la pretemporada Quim Junyent sumó 45 minutos en Brasil contra el Flamengo en la final de la Intercontinental Sub-20.

Belletti ha apostado esta temporada por un centro del campo con Tommy Marqués de pivote y Brian Fariñas y Juan Hernández de interiores. Quim Junyent ha bajado al Juvenil A con la intención de dar un pasito atrás y saltar dos pasos adelantes. Su reto es volverse a ganar la confianza de Belletti.

Quim Junyent jugó en el Lluís Companys contra el Mónaco / Dani Barbeito

Si las lesiones y las convocatorias de las selecciones permiten que el interior catalán esté disponible para el entrenador del Barça Atlètic lo más probable es que en el segundo tramo de la temporada su presencia sea ascendente.

De ser un jugador capital ha pasado a ser un suplente de lujo. Quim, gran aficionado al ajedrez, tiene todo para darle la vuelta a la partida y acabar logrando un 'jaque mate' a la suplencia. El internacional en categorías inferiores con España llegó a debutar en la primera pretemporada de Flick con el primer equipo.

Quim Junyent y Jordi Pérez en las colonias de la escola FEDAC / Instagram

Quim Junyent incluso sumó minutos en un Gamper contra el Mónaco. Para volver a situarse en la dinámica del primer equipo Quim, a sus 18 años, es consciente de que necesita completar una temporada de alto nivel con el filial. El reto está pendiente y que nadie descarte que Quim logre su objetivo.