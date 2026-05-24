Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FC Barcelona - OL LyonnesValencia - BarcelonaDónde ver Valencia - BarçaCelebración BarçaReal Madrid - AthleticPartidos LaLigaDónde ver partidos LaLigaGirona - ElcheDinero Barça ChampionsPichichi ChampionsBarça - Madrid Next Gen EuroligaDónde ver final Champions femeninaHorarios F1 CanadáPalmarés Champions BarçaClasificación Giro ItaliaMercado FichajesFlorentino PérezEnrique RiquelmeCuentas PrimeraXabi AlonsoEtapa 15 Giro ItaliaLuis EnriqueMárquezJuan RoigMercado de fichajesResultados NBACalculadora descensoCarles PuyolSara CarboneroPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

Copa de Campeones Juvenil

Una rigurosa expulsión condena al Barça contra el Real Madrid en el clásico de la Copa de Campeones juvenil

Final marcada por una doble amarilla muy polémica a Ïu Martínez en el inicio de la segunda mitad

Hamza y Ariel pugnan por un balón durante la final de la Copa de Campeones juvenil

Hamza y Ariel pugnan por un balón durante la final de la Copa de Campeones juvenil / FC Barcelona

Jordi Carné

Jordi Carné

Una expulsión condenó al juvenil del FC Barcelona en la final de la Copa del Rey contra el Real Betis y otra tarjeta roja, en este caso muy rigurosa, volvió a castigar a los culés ante el Real Madrid en el clásico por el título de la Copa de Campeones. El equipo de Pol Planas fue superior al conjunto blanco en la primera mitad, pero los merengues remontaron en la reanudación gracias a la superioridad numérica tras la doble amarilla a Ïu Martínez (1-4).

Barça - Madrid juvenil

Copa de Campeones juvenil

1
4
Alineaciones
FC Barcelona
Iker Rodríguez; Guillem Victor, Álex Campos, Gariba, Kourouma; Pedro Villar (Fofana, m.73), Iu Martínez, Junyent, Pedro Rodríguez (Orian Goren, m.54), Abdelkarim (Gistau, m.64) y Álex González.
Real Madrid
Navarro; Bailón (Melvin, m.46), Lezcano, Ariel (Viega, m.84), Liberto; Diego Martínez, Carlos Díez, Diego Lacosta; Alexis Ciria (Garrido, m.84), Adrián Pérez (Gabri Valero, m.27) y Yeremaiah (Barroso, m.74).
Goles
1-0, m.26: Pedro Villar. 1-1, m.52: Carlos Díez. 1-2, m.63: Ciria. 1-3, m.66: Yeremaiah. 1-4, m.90+5: Gabri Valero.
Árbitro
Francisco Crespo Puente (Comité cántabro). Mostró cartulina amarilla en el Barcelona a Pedro Rodríguez (m.27), a Iu Martínez en dos ocasiones (m.40 y m.49), por lo que fue expulsado, y a Pedro Villar (m.57), y a Diego Martínez (m.86) en el Real Madrid.
Incidencias
Final de la 31ª edición de la Copa de Campeones de la División de Honor juvenil celebrada en el Estadio El Val, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Presenciaron el encuentro desde el palco el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente

El extremo de Súria, de hecho, fue uno de los puntales del Barça en la primera parte de la final. Aprovechó que su marcador, Liberto, subía constantemente al ataque para aprovechar los espacios generados a su espalda. En sus botas, tras un pase filtrado brillantemente por Guillem Víctor, nació el tanto blaugrana poco antes de la media hora de juego. Ïu asistió a Pedro Villar y el 'pichichi' no perdonó a placer. Con el seleccionador español, Luis de la Fuente, de testigo en el palco, el partido empezó a la altura de las expectativas por el alto ritmo que imprimieron los dos contendientes desde el inicio.

La diana premió una gran reacción barcelonista al inicio intimidatorio del Real Madrid, con Carlos Díez como futbolista más inspirado. Los de Pol Planas se fueron asentando poco a poco sobre el terreno de juego del Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares, en el que los aficionados merengues fueron mayoría absoluta. Contra todo y contra todos, como diría el presidente Joan Laporta. Y es que los futbolistas culés perdonaron el segundo gol antes del descanso, con un buen remate de cabeza de Hamza Abdelkarim y dos disparos lejanos de Quim Junyent y Villar como acciones más destacadas, y lo acabaron pagando en la reanudación.

El colegiado Francisco Crespo expulsó a Ïu en los compases iniciales de la segunda parte por una segunda amarilla en un balón dividido en el centro del campo en el que no tuvo ninguna intención de hacer daño a su rival. El árbitro sucumbió a las protestas de los jugadores del Madrid y dejó al Barça con un futbolista menos. El golpe fue doble: dos minutos después, Carlos Díez empató el partido tras un buen centro de Gabri Valero. El de Menorca, una de las joyas más prometedoras de la Fábrica, fue suplente, pero entró por lesión de Adrián Pérez.

El empate duró muy poco en el marcador. Con superioridad numérica, el conjunto blanco encontró fácil y rápidamente la remontada. Alexis Ciria, en una acción de estrategia en el 63', y Yeremaiah, tras una buena jugada por la izquierda del ataque del propio Ciria, sentenciaron el clásico. El Barça buscó recortar distancias con más corazón y orgullo que fútbol. Y, en el tiempo de añadido, Valero completó su exhibición particular con el cuarto tanto merengue.

Noticias relacionadas y más

El Madrid certificó de esta forma el triplete de Liga, Youth League y Copa de Campeones mientras que el FC Barcelona perdió la segunda final de la temporada. Gran temporada, sin embargo, del equipo de Pol Planas, que ha desarrollado a muchas promesas que en el futuro a corto plazo seguro que se dejan ver por el Spotify Camp Nou.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL