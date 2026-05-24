Una rigurosa expulsión condena al Barça contra el Real Madrid en el clásico de la Copa de Campeones juvenil

Una expulsión condenó al juvenil del FC Barcelona en la final de la Copa del Rey contra el Real Betis y otra tarjeta roja, en este caso muy rigurosa, volvió a castigar a los culés ante el Real Madrid en el clásico por el título de la Copa de Campeones. El equipo de Pol Planas fue superior al conjunto blanco en la primera mitad, pero los merengues remontaron en la reanudación gracias a la superioridad numérica tras la doble amarilla a Ïu Martínez (1-4).

Barça - Madrid juvenil Copa de Campeones juvenil FCB 1 4 RM Alineaciones FC Barcelona Iker Rodríguez; Guillem Victor, Álex Campos, Gariba, Kourouma; Pedro Villar (Fofana, m.73), Iu Martínez, Junyent, Pedro Rodríguez (Orian Goren, m.54), Abdelkarim (Gistau, m.64) y Álex González. Real Madrid Navarro; Bailón (Melvin, m.46), Lezcano, Ariel (Viega, m.84), Liberto; Diego Martínez, Carlos Díez, Diego Lacosta; Alexis Ciria (Garrido, m.84), Adrián Pérez (Gabri Valero, m.27) y Yeremaiah (Barroso, m.74).

El extremo de Súria, de hecho, fue uno de los puntales del Barça en la primera parte de la final. Aprovechó que su marcador, Liberto, subía constantemente al ataque para aprovechar los espacios generados a su espalda. En sus botas, tras un pase filtrado brillantemente por Guillem Víctor, nació el tanto blaugrana poco antes de la media hora de juego. Ïu asistió a Pedro Villar y el 'pichichi' no perdonó a placer. Con el seleccionador español, Luis de la Fuente, de testigo en el palco, el partido empezó a la altura de las expectativas por el alto ritmo que imprimieron los dos contendientes desde el inicio.

La diana premió una gran reacción barcelonista al inicio intimidatorio del Real Madrid, con Carlos Díez como futbolista más inspirado. Los de Pol Planas se fueron asentando poco a poco sobre el terreno de juego del Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares, en el que los aficionados merengues fueron mayoría absoluta. Contra todo y contra todos, como diría el presidente Joan Laporta. Y es que los futbolistas culés perdonaron el segundo gol antes del descanso, con un buen remate de cabeza de Hamza Abdelkarim y dos disparos lejanos de Quim Junyent y Villar como acciones más destacadas, y lo acabaron pagando en la reanudación.

El colegiado Francisco Crespo expulsó a Ïu en los compases iniciales de la segunda parte por una segunda amarilla en un balón dividido en el centro del campo en el que no tuvo ninguna intención de hacer daño a su rival. El árbitro sucumbió a las protestas de los jugadores del Madrid y dejó al Barça con un futbolista menos. El golpe fue doble: dos minutos después, Carlos Díez empató el partido tras un buen centro de Gabri Valero. El de Menorca, una de las joyas más prometedoras de la Fábrica, fue suplente, pero entró por lesión de Adrián Pérez.

El empate duró muy poco en el marcador. Con superioridad numérica, el conjunto blanco encontró fácil y rápidamente la remontada. Alexis Ciria, en una acción de estrategia en el 63', y Yeremaiah, tras una buena jugada por la izquierda del ataque del propio Ciria, sentenciaron el clásico. El Barça buscó recortar distancias con más corazón y orgullo que fútbol. Y, en el tiempo de añadido, Valero completó su exhibición particular con el cuarto tanto merengue.

El Madrid certificó de esta forma el triplete de Liga, Youth League y Copa de Campeones mientras que el FC Barcelona perdió la segunda final de la temporada. Gran temporada, sin embargo, del equipo de Pol Planas, que ha desarrollado a muchas promesas que en el futuro a corto plazo seguro que se dejan ver por el Spotify Camp Nou.