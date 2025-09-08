Un explosivo Iu Martínez conduce al Barça a la final del Mundial Sub-18

En los cuartos de final Gerard Valls fue el héroe blaugrana tras ser determinante en la tanda de penaltis. En las semifinales, los de Cesc Bosch también necesitaron una gran actuación de su guardameta para plantarse en la final. En este caso el héroe fue Gerard Sala.

En los 80 minutos reglamentarios Iu Martínez había encarrilado el triunfo pero el Palmeiras fue capaz de empatar el partido. El Real Madrid fue eliminado en la otra semifinal por el Rácing de Avellaneda (2-1) que será este miércoles en Córdoba el rival del Barça.

El Palmeiras salió al césped del Nuevo Arcángel con ganas de marcar pronto. La presión fue tan intensa que el Barça no podía salir de su campo y en los primeros siete minutos tuvo que defender hasta cinco córners. El equipo de Cesc Bosch sufría pero supo resistir y en la primera contra se avanzó en el marcador.

Con el Palmeiras muy avanzado un pase al espacio para Iu lo logró convertir el extremo de Suria. El gol le abrió los ojos al Juvenil B blaugrana que empezó a tener más el balón y a buscar constantemente las espaldas de la zaga brasileña. Así llegó el segundo gol en otra acción vertical que inició Byron Mendoza.

El ex del Leganés remató al poste pero el balón le cayó a Iu que remató de manera brillante a la red. Era el minuto 19 y un Barça extremadamente eficaz encarrilaba el encuentro.

Con el 2-0 el juego del Barça creció de manera increíble y los de Cesc Bosch lograron cuidar el balón de maravilla. Cuando el partido parecía más controlado, el Palmeiras consiguió acortar distancias con un gol de Juan Gabriel pocos instantes antes del descanso.

Esta fue el once inicial del Palmeiras juvenil contra el Barça / Mundial Sub-18

Tras la reanudación el Barça buscó contemporizar con el balón pero el Palmeiras seguía con su plan de presionar muy arriba y lograr recuperar balones cerca del área blaugrana. El partido entró en un 'impasse' en el que nada parecía pasar pero las intenciones de los brasileños eran más ofensivas.

Gerard Sala evitó un gol de Juliano Viana pero este delantero fue el encargado de situar el 2-2 cuando faltaba un cuarto de hora para el final. Cabezazo que no pudo contrarrestar a un Barça al que el partido se le hacía largo.

El Barça volvió a afrontar los penaltis con gran madurez y de los cinco lanzamientos anotó cuatro. Marcaron Iu, Cuadrado, Unai y Álvaro y solo erró su pena máxima Bergés. Gerard Sala paró el primer penalti a Lucas mientras que Ruan envió su lanzamiento muy alto.

El Barça tuvo momentos más brillantes en un partido muy competido y entretenido. El Juvenil B barcelonista buscará contra Rácing ganar su primer Mundial Sub-18. La Masia siempre responde.