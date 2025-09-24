La explosión de Ureña para disparar al Barça Atlètic

Óscar Ureña fue uno de los fichajes estructurales del Barça Atlètic de la pasada temporada. Su rol era el de ser una pieza desequilibrante en ataque que ayudase con su experiencia a competir a los jugadores que suben de las categorías juveniles.

El extremo nacido en Figueres de padre dominicano y madre catalana arrancó la temporada pasada como un cohete. En sus seis primeros partidos fue titular en cinco partidos y sumó 455 minutos.

Ureña fue fichado del Girona / FCB

Ureña se adaptó de maravilla al filial blaugrana y marcó dos goles y regaló dos asistencias. Su velocidad e imaginación para superar a los laterales rivales por las dos bandas causaba estragos.

Todo se rompió a causa de los problemas musculares que le dejaron el resto del campeonato prácticamente inactivo. Ureña solo volvió a disputar dos partidos más y recayó de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha.

Ureña sufrió problemas físicos en su primera temporada de blaugrana / Dani Barbeito

El jugador, los servicios médicos y el cuerpo técnico del Barça Atlètic lo han dado todo para que Ureña resurja y deje atrás sus problemas físicos.

Belletti le está utilizando de manera progresiva y el extremo hispano-dominicano cada vez está mejor. Contra el Porreres Ureña sumó siete minutos y ante el Andratx ya fueron 28 minutos. El partido de este lunes ante el Castellón B Ureña volvió a salir en la segunda mitad y sus 31 minutos resultaron excitantes.

Los dos goles son lo más llamativo pero todas sus acciones fueron sinónimo de peligro y desequilibrio. Las dos dianas premiaron su sacrificio y esfuerzo durante meses y fueron la consecuencia de su juego explosivo.

Ureña remata de cabeza / Dani Barbeito

Ureña era en la cantera del Girona un mediapunta vertical e incisivo que Míchel reconvirtió en un extremo puro. Con el primer equipo del Girona debutó pero no gozó de continuidad y su fútbol evolucionó con dos cesiones al Cartagena y Leganés.

En la Segunda Federación Ureña es consciente de que su papel ha de ser el del jugador franquicia que marca las diferencias. Ureña lo puede hacer por calidad y experiencia. Jugador internacional con la República Dominicana y con bagaje de haber jugado en la élite es un 'veterano' en el vestuario del Barça Atlètic.

Ureña celebra un gol en el Johan / Dani Barbeito

Pese a sus 22 años solo el portero Emilio Bernad (26 años) y Mbacke (en noviembre cumple 23 años) le superan en edad. Contra el Castellón B tanto él como Dani Rodríguez mostraron una superioridad aplastante ante un rival muy abierto.

En la mayoría de encuentros los de Belletti se encontrarán ante rivales más cerrados pero allí Ureña también dispone de recursos para ser un abre-latas. Extremo diestro que se adapta a las dos bandas Ureña desnivela por habilidad, verticalidad y potencia y cuando encara al portero es un buen definidor.

Ureña marcó dos goles contra el Castellón B / Dani Barbeito

Los dos goles contra el filial del Castellón B tienen que impulsar al Barça Atlètic y situar a Ureña como un atacante de referencia para liderar el retorno a la Segunda Federación.

En la República Dominicana sueñan con que Ureña pueda progresar y dar el salto al primer equipo como recientemente lo lograron fichajes del filial como Gerard Martín o Pau Víctor.

Si las lesiones no frenan su crecimiento Ureña puede seguir evolucionando. Aunque en el Barça todo va muy rápido y hay jugadores como Lamine, Cubarsí o Bernal en el primer equipo siendo juveniles la realidad para la mayoría de futbolistas es otra.

Óscar Ureña solo tiene 22 años y es consciente de que su carrera no ha hecho más que empezar. El Barça Atlètic es un gran trampolín para futbolistas con talento. Y Ureña lo es y se siente preparado para aprovechar su oportunidad.