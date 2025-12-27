Estreno agridulce del Barça en Gran Canaria

El Barça cogió el avión dirección Las Palmas de Gran Canaria con un objetivo entre ceja y ceja: dejar huella en la 29ª edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures. Los chicos que dirige Jordi Pérez quieren poner punto final a su etapa en el fútbol 7 de la mejor manera posible y, por ello, su puesta en escena en su debut ante Borussia Dortmund fue convincente, aunque no bastó para sumar su primer triunfo.

Jayden Espinal rápidamente abrió el marcador. El '9' formó una dupla letal con Mounirou Kande, máximo goleador de División de Honor Sub13 y asistente en el tanto culé, y superó a Konstantin con una definición de 'killer'. El cuadro 'borusser', no obstante, respondió de inmediato con un golpeo de media distancia de Ruben para equilibrar las fuerzas.

Los germanos se vinieron arriba tras el empate y desplegaron un fútbol ofensivo para contrarrestar el juego asociativo de los culés. Mounirou Kande y Jan More tuvieron el triunfo en sus botas, pero Konstantin fue un muro amarillo.

La UD Las Palmas, como condición de anfitrión, inauguró el XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures ante un Paris Saint-Germain que dejó claro que puede ser uno de los candidatos a levantar el trofeo el próximo lunes.

Magia amarilla

El conjunto pio pio se rehizo tras el doble golpe inicial de los parisinos, pero se quedó con la miel en los labios. Hugo Diego cogió el balón por banda izquierda, esquivó a todo aquel que se cruzó en su camino, pisó línea de fondo y se la cedió a Dani Gordillo, que se dio media vuelta y armó el disparo.

El PSG, sin embargo, resistió y amarró el triunfo. Idrissa, con un doblete, y Nael, un jugón que recuerda a Vitinha por cómo esconde y mima el balón y flota sobre el césped, fueron los futbolistas que sobresalieron en el encuentro.

Mini 'Dolandinho'

Llegó el turno del RCD Espanyol, que planteó un partido muy serio para estrenar su casillero con una vital victoria ante una de las canteras mejor trabajadas del Viejo Continente, la del Sporting CP. Tiraron de efectividad los de Gerard Gil para, con el solitario tanto de Max, batir al guardameta lisboeta, Luca Varani.

El '4', capitán perico con cierto parecido a Tyrhys Dolan, mandó a guardar un balón que quedó suelto en el área después de que Gorka, con el '10' a la espalda, desatara el 'oh' de la grada amarilla tirándole un caño con clase en el inicio de la jugada.

Zurda mágica

Villarreal y Athletic Club rescataron un punto de oro ante Inter de Milán y Juventus, respectivamente. Aran Aparicio, que vistió la elástica azulgrana durante cuatro años, puso el 2-2 definitivo con un zurdazo directo a la escuadra.

El cántabro tiene un guante y es un mediocentro muy habilidoso y vistoso que sin lugar a dudas será uno de los nombres propios del torneo. Sevilla y Valencia firmaron tablas sin goles, mientras que el Atleti - bajo la atenta mirada de David Villa - venció por la mínima al Real Betis con un tanto en propia puerta de los verdiblancos. Su hijo mediano, Luca, es el '7' rojiblanco.

Hugo, al rescate

Al Real Madrid se le hizo bola un Benfica que se defendió con uñas y dientes tras el 0-1 de Racin Tall. Lo intentaron los blancos por activa y pasiva pero no había manera... hasta que Hugo Fernández agitó la varita.

El que fuese MVP en Orlando estuvo a nada de marcar uno de los goles del torneo en la primer mitad y apareció al rescate en el tramo final de la segunda para, con un disparo cruzado, poner el 1-1 definitivo.