El Espanyol pierde a una gran joya: Martí Pàrraga fichará por el Barça

Martí Pàrraga es un jugador de 11 años nacido en Mataró que ha llamado mucho la atención de los técnicos del Barça. Esta próxima temporada saltará de la cantera blanquiazul al fútbol formativo barcelonista. Se trata de un centrocampista con una pierna izquierda mágica capaz de inventar jugadas inverosímiles.

Martí Pàrraga ha jugado esta temporada en la Liga Preferente Sub-12 y pese a tener solo 11 años fue el único jugador de esta edad que formó parte de la selección catalana Sub-12 campeona de España.

Martí Pàrraga ha jugado cuatro temporadas en la cantera perica / RCDE Espanyol

Martí Pàrraga marcó un golazo de falta contra Aragón. El maresmense compartió equipo con los blaugranas Mauro Artigot, Teo Rodríguez, Destiny Ejiofor, y Marc Ribera. Ribera fue escogido el MVP del campeonato.

En esta selección dirigida por Martí Alba también destacó Kajetan Goral, jugador polaco del Mercantil que pasará al Barça esta temporada.

Marti Pàrraga es un habitual en las selecciones catalanas / FCF

La noticia del fichaje de Martí Pàrraga la han avanzado en el programa Pericos en Radio Marca y SPORT lo ha podido confirmar.

José Agustín Gómez es quién ha explicado que Martí Pàrraga cambiará el Espanyol por el Barça y ha destacado que no es una baja cualquiera para el conjunto blanquiazul.

El periodista de Onda Cero ha relatado que el nivel de Martí Párraga es de una dimensión superior a la habitual en estas edades. José Agustín Gómez ha indicado que Martí es un talento tan especial que pese a su corta edad ya se le señalaba en La 21 como un jugador escogido para llegar a debutar en la élite.

Martí Pàrraga sonríe con Javi Puado / RCDE Espanyol

Martí Pàrraga ha jugado cuatro temporadas en el Espanyol des del Benjamín C hasta el Sub-11. El Espanyol lo fichó del prebenjamín del Cirera en el año 2021.

En aquel equipo Martí marcó 23 goles en 21 partidos. En sus cuatro temporadas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ha sumado registros parecidos. 22, 30, 26 y 19 son las cifras de dianas anotadas en partidos oficiales en estas últimas temporadas.

En el Espanyol alternaba la posición de medio ofensivo como de lateral pero en el Barça saltará al fútbol-11 y habrá que estar atentos a su evolución.

Martí Pàrraga lo fichó el Espanyol del Cirera / RCDE Espanyol

Lo más previsible es que Martí juegue de interior o extremo. El de Mataró es un jugador con mucha imaginación e incluso ha llegado a ejecutar un penalti de rabona con éxito.

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Su zurda es una delicia pero más allá de su virtuosismo lo que más encandila a los técnicos es su visión privilegiada del juego. La lectura de Martí para acertar cuando toca pasar, regatear o chutar está solo al alcance de los elegidos.