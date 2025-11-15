Espanyol B - Barça Atlètic: Dro se apunta a un apasionante derbi de filiales

Cuatro años y ocho meses después, vuelve el derbi de filiales. Espanyol B y Barça Atlètic se ven las caras en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Los blanquiazules buscan prolongar su buen momento y mirar más hacia arriba después de enlazar ya 7 partidos sin conocer la derrota (3 victorias y 4 empates), mientras que los azulgranas quieren recuperar el liderato del grupo con el permiso de un Poblense que recibe al mediodía al Valencia Mestalla. Será un 'miniderbi' de nombres propios y por encima de ellos destaca el de Dro, que estará presente para aportar su calidad y visión de juego a los de Juliano Belletti.

Dro, Toni y Guille han vuelto a trabajar a las órdenes de Flick / FC BARCELONA

El parón liguero por las selecciones ha permitido que el filial azulgrana pueda contar con los futbolistas que están en dinámica del primer equipo. Dro es uno de ellos, también los primos Toni y Guille Fernández, pero no Xavi Espart tras la lesión adelantada por SPORT. Todos ellos, junto a Jofre Torrents, Juan Hernández y Sama Nomoko, entre otros, participaron entre semana en entrenamientos y 'partidillo' conjunto de las selecciones sub-18 y sub-19. Los que no podrán estar son Ureña, con la selección absoluta de la República Dominicana, y Diego Kochen, con la sub-21 de Estados Unidos, aunque sí podrá ubicarse bajo palos Eder Aller. Los lesionados son Alexis Olmedo, Parriego, Gistau, Barberá y un Ibrahim Diarra, que como también avanzamos en este diario, ha sufrido una recaída de su lesión.

Belletti: "La motivación es estar en el Barça"

"En las últimas tres semanas, pese a algunos partidos sin ganar, pasó una cosa importante y es que no cambió la mentalidad del equipo y seguimos buscando la mejora", destacó Juliano Belletti ante los medios del club. Sobre las ausencias por las internacionalidades, reconoció que "tendremos que adaptar a algunos jugadores a una nueva posición, pero eso no es un problema". En este sentido, Toni Fernández puede ser el '9' del filial azulgrana, posición que ocupó con Hansi Flick en el primer equipo azulgrana cuando fue titular en el derbi catalán contra el Girona.

Juliano Belletti, exfutbolista brasileño y actual entrenador del Barça Atlètic /

Sobre el Espanyol B, el brasileño explicó que "entendemos que los rivales siempre pueden estar más motivados cuando juegan contra nosotros. Para los nuestros, no hay más motivación que estar en el Barça. Ellos están en una muy buena dinámica y juegan un buen fútbol, asociativo, están compitiendo muy bien y juegan en su casa. Nos van a exigir más, pero nosotros nunca vamos a dejar nuestro juego", concluyó un Belletti que destacó la evolución de su equipo sin balón.

Raúl Jardiel: "Nos llega en el mejor momento"

El cuadro blanquiazul, por su parte, llega en buena dinámica y con muchas ganas de certificarlo ante el máximo rival. El técnico, Raúl Jardiel, admitió que "es un partido muy especial, entre los dos equipos más representativos de Barcelona y una rivalidad tanto en el fútbol profesional como en la cantera".

"Este partido nos llega en el mejor momento de la temporada, con confianza y determinación, aunque los derbis siempre tienen un componente muy especial y hay que gestionarlo bien ante un equipo con dominio del balón y mucho potencial ofensivo. Pero, como todos, también tienen vulnerabilidades defensivas", recordó Jardiel.

El filial blanquiazul tiene la importante baja por sanción de 'Bomba', expulsado con roja directa en el último partido contra el Castellón B.

Raúl Jardiel, nuevo técnico del Espanyol B / RCDE

Horario y dónde ver

El derbi de filiales entre el Espanyol B y el Barça Atlètic se disputa el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

El partido será arbitrado por Anas Bakali Bentaleb, del comité de Madrid, y será televisado por el canal Esport3.