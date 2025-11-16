En directo
FC BARCELONA
Espanyol B - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto del derbi de filiales entre Espanyol y Barça en la CE Dani Jarque (17.00h; Esport3)
Dro, titular
El futbolista en dinámica del primer equipo del Barça es una de las grandes atracciones del filial azulgrana esta tarde. Dro no jugaba con los de Juliano Belletti desde la primera jornada ante el Porreres.
Once del Barça Atlètic
Ya tenemos once del filial azulgrana.
Juliano Belletti sale con: Bernad; Landry, Mbacke, Cortés, Jofre Torrents; Tommy, Brian Fariñas, Dro; Dani Rodríguez, Toni Fernández y Juan Hernández.
El Espanyol B, en racha
Los blanquiauzles suman 7 partidos consecutivos sin perder (3 victorias y 4 empates) y quieren seguir mirando hacia arriba.
La previa del Espanyol B - Barça Atlètic de la Segunda RFEF.
El Barça Atlètic, en la Dani Jarque
Los azulgranas ya están en feudo de su eterno rival. La última vez vencieron 0-1 con gol del ahora sevillista Peque.
