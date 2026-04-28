Enzo Pérez, el '6' del Girona más deseado: Lluvia de ofertas por un jugador con 'pedigrí' culé

Enzo Pérez Carrasco es uno de los mejores futbolistas del fútbol formativo del Girona. El club gerundense ha dado un paso adelante en su apusta por la cantera y en los últimos años ha elevado de manera notable el nivel en sus equipos inferiorees.

Una de las mejores generaciones del Girona es la del año 2012. Enzo es el mediocentro de un Sub-14 'gironí' que lidera la División de Honor de esta categoría. El conjunto rojiblanco se juega media liga este sábado a las 13 horas en el partido que disputará en el campo Torres Palau contra el Barça. Los blaugranas, liderados por David Moreno y Fode Diallo, suman 70 puntos, dos menos que el Girona de Enzo Pérez.

Enzo Pérez juega en las selecciones inferiores de España / RFEF.es

Enzo suma dos temporadas en el club de Montilivi a un nivel extraordinario. Enzo ingresó en el Gimnàstic Manresa en la temporada 2023-24 y su gran rendimiento le acercó de nuevo al Barça. De hecho, Enzo jugó en el MIC con el Sub-12 de Juanan Gil pero finalmente acabó fichando por el Girona.

Su hermano Luca Pérez, central del Sub-16 del Barça, ya ha debutado con el Juvenil B barcelonista. Ambos ya coincidieron vistiendo la misma camiseta cuando Enzo militaba en el fútbol-7 barcelonista antes de recalar en el Gimnàstic Manresa.

Enzo Pérez está deslumbrando en el Gimnàstic de Manresa / FCB

En su momento el Barça le dio la baja y apostó por otros jugadores pero su espectacular evolución en Girona ha provocado que en la cantrera blaugrana haya interés real por repescarlo.

El interés del Barça no es aislado ya que grandes competidores de la entidad blaugrana también desearían incorporar a sus canteras a un futbolista que es internacional Sub-14 con España. Además de liderar al equipo infantil del Girona, Enzo ha jugado también esta temporada con el Sub-15 (antiguo Cadete B) gerundense.

Enzo Pérez es el hermano del central del Infantil A Luca / FCB

Inteligencia, toque, visión de juego y una gran clarividencia táctica son algunas de las virtudes de un jugador ideal para mandar en el campo en una posición clave.

Además de estas virtudes, Enzo destaca en la faceta goleadora ya que hasta el momento ha marcado 11 goles en los 26 partidos ligueros que ha disputado.

Esta fama ha provocado que un club de la élite europea se haya interesado por su situación aunque en estos momentos no podría salir de España. La ley permite el movimiento de futbolistas comunitarios a partir de los 16 años y en el caso de países no comunitarios la legislación se remite a la mayoría de edad.

Emzo Pérez jugó cuando era benjamín en el Barça / FCB

Enzo Pérez está muy a gusto en el Girona ya que es en el club en el que ha podido explotar sus enormes condiciones. El Girona es conocedor del valor de un centrocampista con una proyección única y está moviéndose con celeridad para que el mediocentro no se mueva de la ciudad de los cuatro ríos.

Su gran rendimiento en el Girona ha llamado la atención de los clubs que más apuestan en España por detectar talentos de todo el país.

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El Barça, por tanto, no lo tendrá fácil ya que Enzo Pérez tiene numerosos pretendientes. El hecho de que su hermano juegue en el Barça y que ya haya pertenecido al conjunto culé son los factores favorables para su posible retorno.