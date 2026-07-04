"Fui el entrenador de Messi, Alexia y Aitana, he sido feliz siendo un técnico formativo"

Tiene 68 años pero sigue al pie del cañón. Fue un magnífico jugador y entrenador en el fútbol sala. Posteriormente se dedicó 17 años a forjar talentos de futuro en La Masia y más adelante asumió el rol de entrenador del primer equipo femenino. Xavi Llorens elevó el nivel del Barça femenino hasta situarlo en la élite. Él fue el primer entrenador en el Barça de Messi, Alexia y Aitana, los últimos jugadores y jugadoras blaugranas ganadores de un Balón de oro. Hemos charlado sin prisas y con una sonrisa con un tipo que sigue trabajando para el Barça como asesor de los coordinadores de la cantera. Fue un lujo charlar con uno de los hombres de club por excelencia del Barça.

En el homenaje a Alexia fuiste uno de los protagonistas. Ella te dedicó muchas palabras de agradecimiento y de elogio. ¿Cómo te sentiste aquel día?

Sentí orgullo y satisfacción. Siempre gusta que te digan cosas agradables. Me sorprendió por qué es algo que ya me había comentado en privado pero que lo haga en público es de agradecer. A mí no me gusta demasiado aparecer en público ni conceder entrevistas. Me gusta ir por la calle y pasar desapercibido. El 'boom' del femenino genera mucha expectación pero a mí me gusta estar en la sombra ya que me considero un entrenador más formativo que competitivo. Con el equipo femenino me tocó competir más de lo que me hubiera gustado. A mí me gusta formar futbolistas y personas.

FC BARCELONA FEMENINO- ATL?TICO DE MADRID13-5-2017FOTOGRAFIA: JOAN MONFORT. xavi llorens. barçafemenino. superliga 2016/2017 barçafemenino - atletico madridfemenino. deportiva decepcion 2016/2017 final partido. mini estadi / JOAN MONFORT / Enviados

Desde que Ronaldinho ganó el Balón de Oro en el 2006, el resto de ganadores de este galardón del Barça han sido dirigidos por ti. Estamos hablando de Messi, Alexia y Aitana. Eres el único que ha entrenado a estos tres.

Es muy bonito y está claro que gusta pero si nos referimos al Balón de Oro la ilusión más grande es ver en el podio a Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Leo Messi. Ver allí a tres jugadores que he podido entrenar y compartir vestuario con ellos fue especial. Los tres merecían ganar este galardón. Y en el femenino nadie podía esperar hace unos años que dos jugadoras catalanas y del Barça pudieran ganar este reconocimiento. Siento satisfacción y agradecimiento a las jugadoras por el esfuerzo que han hecho. A ellas les ha costado más porqué no tenían referentes. Recuerdo a Patri cuando llegó que su referente era Iniesta. Ahora cualquier jugadora joven tiene muchas referencias y esto ayuda en el desarrollo del fútbol femenino.

Xavi Llorens dialoga con Jaume Marcet en la entrevista de SPORT / Valentí Enrich

Mi ilusión más grande fue ver en el podio a Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Leo Messi. Ver allí a tres jugadores que he podido entrenar y compartir vestuario con ellos fue especial.

El fichaje de Alexia por el Barça tuvo miga.

En el 2006 cuando asumí las riendas del equipo femenino tuve que comunicar a los padres de Alexia que no podía continuar en el Barça. No tenía equipo para ella. Alexia es una jugadora del 1994 y solo podía tener una futbolista del año 93. Las últimas jugadoras eran del 92, la quinta de Olga García, y del 93 era Leila. La duda era Zaira y Leila y me quedé con Leila. Había buena generación del 94 pero no teníamos equipo y Alexia se fue al Espanyol. Alexia me llamó enseguida para volver pero ella tenía que jugar en el fútbol-11 del Barça y esto no le gustó ya que prefería jugar fútbol-7. Continuó en el Espanyol aunque rápidamente pasó al fútbol-11. Alexia iba muy rápido y se fue al Levante. Yo prefería que se acabara de formar en un club así antes que tenerla en el filial. Esperamos el momento y su regreso coincidió con la mala noticia de la muerte de su padre. Ella quería estar cerca de su madre y hermana y entonces es cuando quedamos en Mollet y le hicimos un planteamiento de presente y futuro. Aquí arrancó su gran trayectoria en el Barça.

MEDIA DAY FC BARCELONA FEMENINO. FOTO: Valenti Enrich. andressa alves - alexia putellas - patri guijarro - marta torrejon - - xavi llorens - leila ouahabi. barçafemenino. deportiva entreno 2016/2017. ciudad deportiva / VALENTI ENRICH / Enviados

Su potencial era muy grande.

Es lo de siempre. Es evidente que Alexia era muy buena, la mejor o de las mejores de su quinta. Ya destacaba mucho en el Levante y la selección catalana pero no me podía imaginar que llegara tan lejos Es lo mismo que puedo decir de Messi o de Aitana. He tenido muchísimos jugadores y jugadoras muy buenos pero que algunos de ellos llegaran a ganar el Balón de oro era impensable. Y ahora veo a todos los jugadores y jugadoras que tenemos en la cantera y el futuro del Barça es brillante.

Alexia ha acertado el momento para irse. Lo que más he admirado de ella es su capacidad para aparecer en los partidos grandes y en momentos decisivos

En el caso de Alexia su evolución y mejora ha sido constante a lo largo de toda su trayectoria

Es una jugadora que se ha sabido reinventarse. Ha sabido superar todo tipo de problemas. Problemas tácticos, lesiones y cualquier dificultad. Lo que más admiro de Alexia es su capacidad para aparecer en los partidos grandes y en momentos decisivos. Si te fijas, Alexia siempre marca el primer gol que es el más difícil. No es lo mismo marcar el cuarto o quinto gol de un partido que el que abre la lata. Para una centrocampista esto es muy importante. En el tema de liderar un vestuario siempre se necesita alguien como ella. Ella manda y se hace respetar. Esto no es fácil. Hay jugadoras muy buenas como Jenni Hermoso que no pueden liderar un vestuario. Alexia sí que está muy capacitada para ello. este don de alexia lo encontraremos a faltar.

CHAMPIONS LEAGUE. BARÇAFEMENINO - PARIS. FOTO: Ignasi Paredes. xavi llorens. barçafemenino. liga campeones 2016/2017 barçafemenino - paris saint germainfemenino. semifinal ida. deportiva banquillo 2016/2017 solo. mini estadi / JOAN IGNASI PAREDES / Enviados

¿Te duele la marcha de Alexia?

Alexia ha acertado en el momento de irse. A mí también me pasó en su momento como entrenador. Llega un punto que ya tienes la sensación que no puedes dar más y tienes que tomar una decisión. y se necesita un cambio. Creo que Alexia estaba un poco agotada y necesitaba cambiar.

ENTRENO BARÇA FEMENINO. FOTO: Ignasi Paredes. mariona caldentey - alexia putellas - xavi llorens -. barçafemenino. deportiva entreno 2015/2016. ciudad deportiva joan gamper / JOAN IGNASI PAREDES / Enviados

Recuerdo la primera vez que elogiaste a Aitana cuando tenía 18 años en un día complicado

Fue una final de Copa de la Reina contra el Atlético. En la media parte perdíamos tres a cero. Habíamos preparado un vídeo sobre el rival y justo nos superaron en todo lo que habíamos trabajado previamente. Estaba muy enfadado. Tenía que hacer cambios y al descanso introduje a Patri y también a Aitana. Acabamos 3-2 y no remontamos de milagro. Con Aitana y Patri se vio un cambio de actitud y una ambición diferente. Era el momento de dar un paso de carácter y orgullo.

xavi llorens. barçainfantilb. deportiva entreno 2005/2006 / JAVI FERRANDIZ / EDECASA

¿Qué es lo que más te llamó la atención de Aitana?

La personalidad que tiene es alucinante. Su temperamento es único. Se enfada por todo porque es muy ganadora. Estaba en el Barça B y se enfadó porque fiché a Patri y era centrocampista como ella. Hablé con Aitana y la tranquilicé ya que le dije que podían jugar juntas como lo hacían en la selección. Ella es muy competitiva y siempre quiere más y más. Nunca se conforma y esto es lo que la hace tan grande. Al margen de su gran calidad lo que la hace diferentes es este espíritu competitivo. En su tercer Balón de Oro le dije que si votaban con criterio futbolístico ganaría ella y luego me dio la razón. Este año creo que la gran favorita para ganarlo es Alexia. También Pajor o Salma pueden tener opciones. En cuanto a Aitana tengo que decir que siempre será ganadora, es demasiado competitiva.

En mi época no era todavía el momento para ser campeones de Europa. Sí que tenía claro que el Barça iba a acabar ganando la Champions por el trabajo que se estaba realizando en la sección

¿No te hubiera gustado poder ganar la Champions como entrenador del equipo femenino del Barça?

En mi época no era todavía el momento para ser campeones de Europa. Incluso te diré que cuando dejé de ser entrenador y llegamos a la final de Budapest en una entrevista dije que todavía no era nuestro momento. Todavía nos queda y fue en Goteborg. El Barça ahora puede sumar muchos años compitiendo por lo más alto en Europa pero ganar es difícil ya que cada vez hay más clubs que apuestan mucho. El Barça estará entre las cuatro mejores de Europa durante mucho tiempo pero en la Champions un mal día te puede dejar fuera en una eliminatoria. Hay que aprovechar los buenos momentos.

FC BARCELONA FEMENINO - LSK KVINNER FK. FOTO: VALENTI ENRICH. aitana - kheira hamraoui. champions league 2018/2019 barçafemenino - lsk kvinner. sustitucion 2018/2019. mini estadi / VALENTI ENRICH / Enviados

La clave es que el proceso fue muy gradual y con grandes dosis de paciencia

Yo tenía claro que no iba a ser campeón de la Champions porque no iba a durar tanto en el banquillo. Sí que tenía claro que el Barça iba a ser campeón de Europa por el trabajo que se estaba realizando en la sección. Siempre lo he dicho que si subes muy rápido bajarás más rápido. Hay que subir tranquilamente y ahora nos hemos consolidado arriba. Habrá altibajos pero estaremos arriba. Solo falta que en la liga española se compita más que cinco partidos al año. Al final pasará como en el masculino que el colista te puede ganar.

Xavi Llorens responde a las preguntas de SPORT / Valentí Enrich

Al Real Madrid le está faltando tener esta paciencia.

Y le va a seguir costando porque el barça le lleva muchos años de ventaja. No solo se trata de tirar del talonario. Si ahora fichan un equipo a base de mucho dinero y fichan ocho cracks pueden competir uno o dos años pero no tendrán continuidad. Hay que dar tiempo a las jugadoras. El Barça ahora sufrirá basjas importantes pero contamos con la suerte de tener una gran cantera. Llegarán jugadoras de 18 o 20 años y si alguna se va pues subirán otras. Hay que tener paciencia y solo hay que ver la edad en la que se consolidaron Xavi o Iniesta. E incluso te diré que Messi no jugó en la final del 2006.

Es clave contar con una gran cantera. En el femenino también la tenemos. Si ves al Juvenil femenino puedes tener la sensación de que muchas de estas jugadoras pueden ascender al primer equipo.

La apuesta por el fútbol base en el femenino es también una bendición para el Barça.

Solo hay que ver la selección absoluta y las inferiores de España y el Barça tiene la mayoría de futbolistas. Y si ves al Juvenil femenino puedes tener la sensación de que muchas de ellas pueden ascender al primer equipo. Después se tendrán que consolidar en el primer equipo pero todas no cabrán. Yo tenía a Torrejón, Nuria Garrote y Ona Batlle. Yo no podía jubilar a Torrejón para dejar hueco a las otras. si las jóvenes no son superiores a las veteranas tienen que esperar su momento. Es por ello que Pina o Cata se fueron cedidas y pudieron volver. a veces hay miedo a que se vayan y no vuelven pero yo no comparto este sentimiento. Hay que tener jugadoras que quieren estar en el club.

Xavi Llorens mantiene una gran relación con Messi / Archivo Sport

Tu trabajo en el femenino ha sido bestial pero siempre serás conocido por ser el primer entrenador de Messi en el Barça.

El primer día que conocí a Messi fue un lunes. Después del partido del fin de semana fui a entregar el informe del partido jugado y en las oficinas hablé con Quimet Rifé. Era entonces el director del fútbol base y me dijo que a las 6 vendría un niño argentino con su padre. Fui a buscarlo y estaba con Jorge y Horacio Gaggioli y me lo llevé al vestuario para preparar el entrenamiento que arrancaba a las siete. Le dieron la ropa y fue al vestuario. Los compañeros le preguntaban por su origen y posición entre otras cosas. Leo estaba en un rincón del vestuario con su carácter muy tímido y enseguida Diong Mendi congenió con él y le ayudó mucho. Solo pudo jugar conmigo dos partidos oficiales pero jugó partidos amistosos los jueves. Muchas veces nos enfrentábamos al Infantil A que dirigía Rodolf Borrell. Era muy bueno pero nunca sabes si va a llegar arriba.

Yo no había visto nadie tan vertical y hábil en las conducciones. Yo había entrenado grandes jugadores para jugar en el centro del campo y fantásticos definidores pero como Leo ninguno. Messi era diferente en todo

¿Qué era lo más sorprendente de aquel Messi de solo 13 años?

Técnicamente ya se veía que era muy bueno. No estaba acostumbrado a los rondos pero su toque de balón era excelente. En los partiditos ya se veía una gran diferencia. En los entrenamientos destacaba mucho en los ejercicios de finalización. Llevaba el balón cosido al pie y remataba muy bien. Era muy vertical, no perdía balones y finalizaba muy bien. Le costaba mucho más adaptarse a los juegos de posición y los rondos pero era cuestión de tiempo. A veces cuesta adaptarte a esto porque los rondos y juegos de posición son sagrados y esto lo aprendes viviéndolo poco a poco. Su juego en esa época era muy individualista pero era evidente que era un jugador diferente. Yo no había visto nadie tan vertical y hábil en las conducciones. Yo había entrenado grandes jugadores para jugar en el centro del campo y fantásticos definidores pero como Leo ninguno. Messi era diferente en todo. Por su rendimiento en el campo podía ser más egoísta y él siempre actuó como un jugador de equipo y nunca le vi un ego superior al del resto de los jugadores. Sus celebraciones, por ejemplo, nunca eran de reivindicarse él mismo. Messi se divertía con los compañeros.

Xavi Llorens está satisfecho por su gran labor realizada en el Barça / Valentí Enrich

¿Si Messi no hubiera llegado al Barça hubiera sido el mismo jugador?

Esto nunca se sabe pero creo que Messi se aprovechó de un momento en el que se juntó con un equipo espectacular en todas las líneas. En otro club no hubiera tenido estos compañeros y hubiera tenido que realizar más esfuerzos para destacar. Messi aceleró todos los procesos y pasó de manera muy rápida de la categoría infantil al primer equipo. Era increíble cuando pasaba del Juvenil B, Juvenil A al Barça B y le daba igual ya que era feliz jugando en el Barça. Ahora lo veo jugar y veo al mismo Leo de cuando era pequeño. Lo tengo muy presente aunque hayan pasado 26 años desde su llegada. Messi sigue estando muy fuerte físicamente aunque sea capaz de ser el mejor andando. Ahora hay muchos equipos que te complican la vida porque no te dejan jugar especialmente en competiciones cortas. Este tipo de jugadores siguen siendo los mejores hasta el final, no necesita esforzarse mucho para marcar diferencias.

En otro club no hubiera tenido estos compañeros y hubiera tenido que realizar más esfuerzos para destacar. Messi aceleró todos los procesos y pasó de manera muy rápida de la categoría infantil al primer equipo.

Háblanos de tu actual función en el Barça como asesor en la coordinación del fútbol formativo.

Me encuentro muy cómodo con lo que hago. Me encuentro valorado y querido. Trabajo para el fútbol formativo y también colaboro en la sombra con el fútbol femenino y el fútbol sala. Mantengo una muy buena relación con Marc Vivés, Jordi Ventura y Jordi Torras. Tengo un jefe increíble que es Talín Alexanko y trabajo con los coordinadores de las cantera Sergi Milà y Marc Serra. Milà, Serra y Ventura realizan una gran labor en la sombra.

xavi llorens. barçainfantilb. deportiva entreno 2005/2006 / JAVI FERRANDIZ / EDECASA

¿Cuál es el secreto de la cantera del Barça?

Creemos en el fútbol que nos gusta, todo el mundo sabe lo que queremos y seguimos una línea clara. Hay subidas y bajadas pero lo malo sería que cuando no nos salgan tan bien las cosas cambiáramos el estilo de juego. La línea tiene que ser la misma ya que está marcada. Es nuestra manera de ver el fútbol y es lo que nos divierte. Nos equivocaríamos si lo cambiáramos. La clave es disfrutar entrenando y jugando así. Hay gente que piensa en trasladar La Masia a otros países y eso es imposible. Es nuestra manera de ser, pensar y hacer. Aquí hay muchos otros clubs que realizan un gran trabajo. El Barça es diferente ya que apostamos mucho por los jugadores de la casa. En un momento delicado se apostó mucho por esta generación tan joven y hay que aprovecharlo. Habrá momentos de todo pero no hay que dudar de nuestro trabajo. Hay que mantener la paciencia y tranquilidad. Veo a muchos jugadores con un gran futuro pero consolidarse depende de muchos factores, es casi una pequeña lotería.

La línea en La Masia tiene que ser la misma ya que está marcada. Es nuestra manera de ver el fútbol y es lo que nos divierte. Nos equivocaríamos si lo cambiáramos.

¿Hemos de estar agradecidos a lo que nos aportó Johan Cruyff?

Johan Cruyff nos ha guiado a todos. A los que nos gustaba el fútbol admirábamos al Ajax de los 70 y a aquella selección holandesa. Es cierto que Alemania fue campeona en el 74 porque compitió muy bien pero nos gustaba ver a Johan. Cuando llegó Cruyff a Barcelona nos ayudó a disfrutar del día a día. Yo recuerdo una época que en el Barça nos acostumbramos a disfrutar del juego del equipo en el Camp Nou. Luego fuera de casa se perdían muchos partidos por 1-0. Como mínimo disfrutábamos de buen fútbol en casa. Luego competimos mejor y ya ganamos más títulos. Johan le daba prioridad a la formación de los niños. Siempre insistía en que los mejores entrenadores tenían que estar en las categorías pequeñas. Muchos decían que si querían ser profesionales no podían entrenar a alevines. Si estás orgulloso de ver el crecimiento y la evolución de los jugadores esto no tiene precio. Yo no tendré un Ferrari o una gran mansión pero mi satisfacción de estar 17 años en la cantera y 11 en el femenino es enorme. Comprobar la evolución de un niño desde setiembre a junio es increíble, es sentir que el trabajo se ha hecho bien. Sienres el agradecimiento del jugador que ha mejorado. Esto no tiene precio. Mucha gente me pregunta porqué no he sido un entrenador profesional y yo les digo que a mí lo que me gusta es haber sido un técnico formativo. ¿No ganaré dinero? Mi prioridad no ha sido el tema económico sino sentirme feliz con lo que hago.

Xavi Llorens ejerció durante 16 años de entrenador en el fútbol base / Archivo Sport

¿Te sientes formador por encima de todo?

Yo soy un formador. Soy una persona que me gusta ver las mejoras a largo plazo. Considero positivo que los niños y niñas tengan cada temporada entrenadores diferentes ya que de todos se aprende algo. Yo tengo 68 años y continuo viendo cosas nuevas en el fútbol. Voy a un entrenamiento y asisto a un rondo o juego de posición y siempre me fijo en detalles nuevos para mejorar este ejercicio. Y si mejoramos el ejercicio logramos mejorar también al futbolista. Por eso soy un formador porque todo lo veo con el prisma de mejorar a los jugadores y no me fijo tanto en la parte competitiva.

Yo tengo 68 años y continuo viendo cosas nuevas en el fútbol. Voy a un entrenamiento y asisto a un rondo o juego de posición y siempre me fijo en detalles nuevos para mejorar este ejercicio

Hemos hablado mucho del fútbol formativo y femenino pero no podemos olvidar que fuiste un jugador y entrenador del Barça en la sección de fútbol sala.

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Yo era un jugador muy individualista al que le gustaba coger el balón y regatearme a tres o cuatro. Cuando jugaba con mejores compañeros ya dependía más del colectivo. Yo era un jugador que vivía de mi talento y no tanto de cuidarme mucho en lo físico. Era un jugador muy vertical y con facilidad para finalizar. En mi barrio era muy individualista y cuando mi hermano que era portero me daba el balón yo iba directo al gol. Luego evolucioné. Estoy orgulloso de haber formado parte de la primera selección española en 1984. También estoy orgulloso de llevar el brazalete de capitán del Barça y de la selección catalana. Gané muchos títulos aunque no tenían la trascendencia actual. Lo pasé muy bien. En el año 1988 me retiré y los compañeros del Barça me pidieron que fuera el entrenador. También dirigí al Industries Santa Coloma. en el año 1990 Cruyff y Rexach me pidieron que empezara a entrenar en el fútbol formativo y siempre he disfrutado mucho. A Sergi Milà siempre le hago la broma de que antes de retirarme tengo que entrenar al Infantil B del Barça. Es la mejor etapa para el jugador ya que le puedes aportar mucho en lo táctico, técnico y a nivel personal. Yo les decía que esto es una maratón y que muchos no llegan y hay que prepararlos para todo. El fútbol lo puedes jugar de manera profesional pero también para divertirte.