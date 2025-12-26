Empieza el cuento navideño de LaLiga FC Futures

Suele decirse que la magia existe para quien cree en ella. Más aún en estas fechas. La Navidad invita a creer, a soñar y a dejarse llevar. Y pocos lugares representan mejor ese espíritu que un campo de fútbol. Como ya es tradición, las mejores canteras del mundo se dan cita en Gran Canaria para competir en una nueva edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures.

La XXIX LaLiga FC Futures, organizada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, alza el telón. La cita sub13 más prestigiosa del planeta regresa a Gran Canaria en plenas fechas navideñas, del 27 al 29 de diciembre, y lo hace con una gran novedad: el Estadio de Gran Canaria, ubicado en el noroeste de la isla, será el escenario de un torneo que es sinónimo de talento y ilusión.

El Sevilla, rival a batir

16 clubes competirán por primera vez en el hogar de la UD Las Palmas para conquistar el trofeo a mejor equipo sub13 internacional: FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Valencia, Villarreal y UD Las Palmas serán los diez representantes españoles en una edición que también contará con dos clubes italianos - Inter de Milán y Juventus -, dos portugueses - Benfica y Sporting -, uno alemán - Borussia Dortmund - y uno francés - Paris Saint-Germain. ¿Quién sucederá al Sevilla, vigente campeón?

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures se celebra en el Estadio de Gran Canaria / @fundacion_JRM

El balón echará a rodar el sábado, con el UD Las Palmas-Paris Saint-Germain que dará el pistoletazo de salida al torneo a las 9:30 (hora local). A partir de ahí, se vivirá una intensa e exigente fase de grupos que decidirá qué ocho equipos avanzarán a los cuartos de final que arrancarán durante la tarde del domingo. Y, el lunes, jornada decisiva: semifinales y final.

"Un Belén del fútbol"

A esa magia navideña quiso hacer referencia José Ramón de la Morena en su presentación del torneo: "Un cuento de Navidad que se hizo realidad. Hace 30 años decidimos crear un Belén del fútbol que tenía que estar en Canarias", relató después de acordarse de la nevada que se vivió en Brunete.

Dio paso a los protagonistas, a los futbolistas y cuerpo técnico de las mejores canteras del mundo, que fueron subiendo al escenario de la sala polivalente del Hotel Santa Catalina para enunciar un pequeño discurso repleto de ilusión y agradecimiento a los allí presentes. Un mensaje que caló entre el público fue el del joven técnico del Sporting CP, que quiso dejar claro "que los adultos dejen disfrutar a los niños".

El cuerpo arbitral, en representación de Ricardo de Burgos Bengoetxea y César Barrenechea Montero, tendrá un rol vital en un torneo que apuesta por el respeto y los valores tanto dentro como fuera de los terrenos de juego: "El primer gol tiene que ser del 'fair play'", pronunció el excolegiado. "Queremos aplicar el sentido común y el espíritu competitivo", añadió el árbitro vasco.

"No hay engaño y hay valores"

Puso el broche de oro un Rafael Louzán quien agradeció públicamente la labor de José Ramón de la Morena y mostró su orgullo por el fútbol español: "Ojalá algunos de vosotros seais uno de ellos", arrancó, haciendo referencia a los Iniesta, Villa, Carvajal y compañía. "Son días escasos de fútbol y nos viene muy bien que tengamos fútbol de calidad, donde no hay engaño y hay valores. No confundamos nunca al árbitro, son deportistas y se podrán equivocar", remarcó.

"Pensad solo en disfrutar. Vuestro futuro empieza mañana", expresó el presidente de la RFEF, que culminó su parlamento recordando que se nos viene un "2026 cargado de buen fútbol".