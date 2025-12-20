Ebrima Tunkara vuelve para cerrar un 2025 inmejorable en el Juvenil A del Barça

El mediapunta gambiano no fue titular en el campo del Cornellà pero apunta al último once inicial del Juvenil A.

Los de Pol Planas se han dejado escapar el liderato en las últimas cinco jornadas tras sumar un solo triunfo y cuatro empates. El Espanyol lo ha aprovechado para situarse al frente del grupo tercero de la División de Honor Juvenil con un punto de ventaja respecto al Barça.

Pol Planas está realizando una gran labor en la cantera / FCB

El Constancia balear será el último rival del 2025 para un Juvenil A que en este año ha conquistado la liga, la copa de campeones y la Youth League. Un triplete que lideró Juliano Belletti que ha dejado paso a Pol Planas.

Con el técnico catalán el Barça es segundo en el campeonato liguero y se ha clasificado para los dieciseisavos de la Youth League.

Los jugadores del Barça ante el Eintracht en la Youth League / Dani Barbeito

El Maccabi Haifa de Israel será el rival en esta primera eliminatoria europea del curso 2025-26.

Antes de pensar en los retos del próximo año Ebrima y compañía querrán liquidar un año excepcional con una victoria, en teoría, asequible. A la misma hora del Atlético Baleares-Barça Atlètic (12h) , el Juvenil A blaugrana recibe al Constancia, otro equipo de las Islas Baleares. El conjunto visitante llega a la Ciutat Esportiva en su mejor momento tras encadenar cuatro partidos invictos.

Ebrima jugó de 10en el campo del Brujas / FCB

Hace un año los Hugo Alba, Jan Virgili, Arnau Pradas, Tommy Marqués o Brian Fariñas lideraban al Juvenil A. Ahora Pol Planas cuenta con un equipo de mucho talento pero más joven en el que Orian Goren y Ebrima representan el cambio generacional.

Ebrima se está ganando la confianza de Pol Planas ya sea como extremo derecho o interior.

Ebrima fue titular en Palma / FCB

El Espanyol jugará a las 17h contra el Cornellà, un equipo que logró empatar contra el barça en la anterior jornada.

El Juvenil B blaugrana, por su parte, cerró el 2025 con otra victoria clave (2-0) para los de Cesc Bosch. Los goles de Alejandro Pastor y Gorka Buil sirvieron para superar al Martinenc y situar al Juvenil B líder sólido de la clasificación con 12 puntos de ventaja respecto a su principal perseguidor.