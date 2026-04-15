Ebrima Tunkara se sale y el Juvenil A del Barça vuelve a ser líder

El Barça vuelve a ser el líder del grupo tercero de la División de Honor Juvenil. Los de Pol Planas tenían un partido pendiente contra el Gimnàstic Manresa que se ha disputado este mediodía en el campo 7 de la Ciutat Esportiva Gamper.

Los blaugranas han goleado al equipo del Bages con un Ebrima fantástico que ha marcado dos goles. Las otras dianas las han anotado Álex González, Nil Teixidor y Nuhu Fofana.

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, el Barça suma 64 puntos mientras que el Espanyol se mantiene cerca con 64 puntos. El Mallorca, tercer clasificado con 53 puntos, ya no tiene opciones de pelear por el título. Al equipo de Pol Planas le quedan tres partidos para proclamarse campeón.

Nuhu Fofana celebra un gol contra el Gimnàstic Manresa / FCB

El domingo el Barça recibe (12 horas) al Cornellà mientras que la semana que viene visitará el campo del Constancia. En la última jornada los de Pol Planas recibirán al Montecarlo aragonés.

El Espanyol recibe esta semana al Sabadell, juega en el campo del Cornellà en la jornada 29 y acaba el campeonato como local contra el Constancia.

En el partido de hoy Álex González inauguró el marcador tras una fantástica asistencia de Nil Teixidor. Tras el 1-0 logrado en el minuto 17, el lateral derecho Teixidor volvió a ser protagonista anotando su segundo gol de la semana en el minuto 27.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

'Teixi' ya marcó el sábado contra el Sabadell y ante el Gimnàstic de Manresa confirmó su dulce estado de forma con otra diana. Un minuto después Nuhu Fofana encarriló el partido tras una gran presión y definición uno contra uno ante el portero.

Los dos últimos goles llevaron el sello de una de las grandes perlas de la cantera del Barça. Ebrima Tunkara anotó el 4-0 tras un pase magistral de Nil Vicens. El partido quedó resuelto con este tanto en el minuto 43.

Pol Planas está cerca de prtoclamarse campeón de liga con el Juvenil A / FCB

En la segunda mitad los manresanos acortaron distancias pronto con un gol de David Martínez pero Ebrima volvió a lucir su talento estableciendo el definitivo 5-1 en el minuto 55.

Los de Pol Planas están a tres pasitos de proclamarse campeones de liga. Si logran los nueve puntos restantes, el título volverá a ser para el Barça.