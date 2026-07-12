Ebrima Tunkara, el niño prodigio más autoexigente que estará a las órdenes de Flick y que alucinaba por convivir con Gavi

Cuando Hansi Flick arrancó su etapa en el Barça como entrenador blaugrana contó con una serie de canteranos entre los que destacaba la insultante juventud de Toni Fernández Casino. El de Rubí tenía entonces 15 años y llamó mucho la atención del técnico alemán que unos meses más tarde le hizo debutar en partido oficial con el primer equipo.

Esta pretemporada, Flick arrancará los entrenamientos con numerosos futbolistas de La Masia entre los que destaca otro adolescente precoz de gran progresión. Ebrima Tunkara Yateberreh nació en Lamoi (Gambia) pero desde los siete años ha vivido en Cataluña.

Ebrima ante Italia en las semifinales del Europea Sub-17 / SEFutbol

Su padre Abdul emigró en el 2007 a Cerdanyola del Vallés y diez años después logró reunir al resto de su familia que llegaron de su país original. Entre ellos estaba un Ebrima que pasó de jugar al fútbol descalzo en las calles de Gambia a federarse en el Cerdanyola.

Albert Puig Alcaide, actual técnico de la cantera del Girona, reparó en su proyección y el Barça lo incorporó para su equipo prebenjamín.

Ebrima nació en Gambia pero suma ya nueve años viviendo en territorio catalán y es un fijo de las selecciones inferiores de España. Con el Barça ha pasado por todas las categorías des del prebenjamín hasta el Barça Atlètic siempre en equipos por encima de su edad. Esta última temporada, siendo cadete, ha alternado el Juvenil A de Pol Planas con el Barça Atlètic de Belletti.

Futbolísticamente, Ebrima es un mediapunta zurdo muy poderoso en lo físico y a su vez más que dotado en lo técnico. Su demarcación ha ido variando y de interior ha mutado a extremo aunque todavía es pronto para saber en que posición podrá instalarse en la élite.

Ebrima Tunkara apunta muy alto / FCB

En el club confían a ciegas en su proyección pero son muy conscientes de que todavía es un niño con muchísimo camino que recorrer. Su padre le inculcó los valores del sacrificio y la humildad y en la residencia de La Masia lo adoran.

Ebrima es muy querido porque es un chaval excelente con un corazón enorme. Alegre, generoso y siempre pendiente de ayudar a los demás es uno de los residentes más queridos de La Masia.

Ebrima ha pasado de ser uno de los más pequeños de la residencia blaugrana a uno de los 'veteranos' y siempre está atento para ayudar al que lo necesite.

Ebrima Tunkara es una promesa de gran proyección / RFEF

En una entrevista en Barça TV del 2022 confesaba algo muy curioso: "Lo más increíble de estar en La Masia es convivir con un jugador del primer equipo como Gavi, desayunar cada día con él me parece alucinante".

Ebrima Tunkara tenía entonces 12 años y se frotaba los ojos al convivir con un jugador que ya era un fijo en el primer equipo. Han pasado los años y ahora Ebrima puede experimentar lo que se siente al entrenar con sus ídolos y ser dirigido por Hansi Flick.

Ebrima es un prodigio físico y técnico / FCB

El hispano-gambiano es un chico alegre pero con un punto introvertido que todavía no es consciente del enorme potencial que atesora. Cuentan de él que es tan buena persona como despistado pero a su vez es tremendamente disciplinado y autoexigente.

Ebrima es su primer crítico y esto a veces le frena un poco ya que se exige tanto que en ocasiones no puede cumplir estas expectativas.

Ebrima Tunkara es una joya de un valor incalculable / Dani Barbeito

Los técnicos intentan liberarle y que suba su autoestima para que sus grandes cualidades puedan fluir. Los que aseguran que todavía está verde no están alejados de la realidas pero asegurar esto no es una crítica sino un elogio de su inmenso potencial. Ebrima ha quemado etapas a una velocidad de vértigo.

Su humildad le provoca a veces en el campo no ser capaz de asumir las responsabilidades que le tocarían por sus increíbles cualidades pero no hay que olvidar que es un chico de apenas 16 años.

Alexanko renovó a Ebrima Tunkara / FCB

Hasta no hace tanto disfrutaba del fútbol en las calles de Lamoi pero aquel niño gambiano no ha cambiado tanto. Sigue disfrutando del fútbol y no es del todo consciente de su potencial.

Está muy cerca de pasar de ser un chico anónimo a que le idolatren como él ha admirado a Gavi o Lamine. Los dos pasaron de compañeros de residencia a cracks mundialistas.

Ebrima Tunkara: ¿El mayor talento en La Masia desde Lamine? / Dani Barbeito

Cuando Flick se encuentre en la Ciutat Esportiva con Ebrima observará a un prometedor jugador zurdo muy técnico y potente. Además de una gran promesa, Flick tratará a un adolescente que por su carácter es muy probable que se muestre reservado y prudente en su primera toma de contacto con el primer equipo.

Los valores de la Masia se encarnan en un chico encantador y educado que juega al fútbol de maravilla y que sueña con ser el primer gambiano de la historia del Barça.

Ebrima Tunkara marcó un golazo en la última jornada / FCB

Si en Senegal, país que rodea a Gambia, hay grandes referentes futbolísticos, del país de Ebrima apenas se conocen a jugadores como Yankuba Minteh (Brighton).

Alhaji Momodo Njie, conocido como "Biri Biri" es el mejor jugador en la historia de Gambia y un mito del Sevilla hasta el punto que su apodo da nombre al grupo de aficionados más conocido del Sevilla.

Ebrima Tunkara es un centrocampista con una proyección imparable en La Masia / Dani Barbeito

Ebrima empieza a asomar en el primer equipo consciente de que le queda mucho para estar preparado para dar el gran salto a la élite.

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Los que conocen y quieren a Ebrima le animan a que sea él mismo. Estén atentos a esta enésima promesa de La Masia. Dará que hablar.