Ebrima Tunkara, un 'iluminador' sin límites

Solo tiene 15 años pero Ebrima Tunkara ya es uno de los nombres que más resuena en la cantera del Barça. Desde que llegó al prebenjamín procedente del Cerdanyola el físico y el talento de este gambiano han llamado mucho la atención. Los focos le señalan pero él sabe que para llegar a la élite necesita seguir dando pasos adelante.

Extremo derecho o interior izquierdo

Pol Planas le dio la temporada pasada la oportunidad de estrenarse con el Juvenil B y este curso lo está guiando para que explote sus inmensas cualidades en el Juvenil A.

Ebrima es un proyecto de futuro muy ilusionante / FCB

Hasta esta temporada Ebrima era un interior izquierdo que en alguna ocasión jugaba de extremo por la misma banda. Pol Planas lo está situando de 7 en una posición en la que está explotando su enorme potencia y velocidad. Hay partidos en los que deja más sombras que luces pero en la mayoría logra iluminar el juego con acciones de gran clase.

15 años y un futuro ilusionante

En algunos momentos del partido 'Ebri' se retrasa para ejercer de '10'. Del Juvenil A del pasado curso que ganó un triplete solo queda Pedro Rodríguez y tanto Ebrima como el resto de futbolistas que han subido del Juvenil B no han notado la presión de tener un listón tan alto. Líderes en la Champions Juvenil y en la Liga, Ebrima está siendo uno de los jugadores que más está aportando en ataque.

Ebrima Tunkara es un zurdo prodigioso / Instagram

El gambiano es la luz creativa de la delantera en un equipo en el que el centro del campo es la línea que más pesa.

Contra el Mallorca Ebrima marcó dos goles determinantes que refuerzan el liderato liguero. El primer gol de Ebrima es de oportunista mientras que en el segundo nos ilumina con todas las virtudes que atesora.

Dos goles que lo definen

En el 1-3 del Juvenil A en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio hay fuerza, potencia, velocidad, determinación y una zurda de muchos quilates. El techo de Ebrima está todavía por explorar ya que su margen de crecimiento es enorme. Sus números son positivos pero tiene aún mucho por pulir para llegar a ser lo que su talento promete.

Ebrima está superando etapas a una velocidad supersónica / Dani Barbeito

Ebrima tiene la suerte de contar con Pol Planas, un formador excelente que destaca por mejorar a todos los futbolistas que pasan por sus manos. Si el actual Ebrima ilumina al Juvenil A, la mejor versión potencial a Ebrima puede deslumbrarnos de una manera impactante. Tiempo al tiempo.

EL 1x1 del once ideal de la semana

Ebrima es el MVP del once de la jornada en la cantera blaugrana, una selección de grandes promesas que esta semana queda así: Gerard Valls, Álvaro Gómez, Álex Campos, Sergi Mayans; Jaume Casanovas; Marc Ribera, Adam Argemí, Artem Rybak; Ebrima, Byron Mendoza y Denis Sokolovski.

GERARD VALLS: El Juvenil B goleó al Olot (5-0) pero en la primera parte el partido estuvo muy abierto y los visitantes se acercaron cfon peligro a la meta blaugrana. Gerard Valls estuvo ágil y muy seguro para mantener a cero su portería.

Gerard Valls se lució con un paradón / Dani Barbeito

ÁLVARO GÓMEZ: El lateral derecho blaugrana marcó un gol contra el Olot y volvió a ser un puntal del equipo de Cesc Bosch. El ex del Valladolid acabó el partido jugando de extremo tras el ingreso al campo de Raúl Expósito.

ÁLEX CAMPOS: El central leridano formó una dupla formidable con Hafiz Gariba en el campo del Mallorca (1-3). Álex Campos estuvo espléndido en tareas defensivas y muy preciso al ser el primer generador de juego del equipo de Pol Planas.

SERGI MAYANS: El central zurdo del Juvenil B es insuperable gracias a un físico muy poderoso. El dúo que forma con Joan Inglés es una garantía ya que los dos se complementan de maravilla.

Sergi Mayans jugó un gran partido contra el Olot / Dani Barbeito

JAUME CASANOVAS: Ante la ausencia de mounirou, Jordi Pérez lo probó con éxito como extremo derecho. El sub-13 blaugrana goleó (0-7) en el campo del Nàstic con un Jaume Casanovas muy inspirado y activo que redondeó su soberbia actuación con un gol.

MARC RIBERA: El Sub-12 del Barça empató (3-3) en el campo del sant Andreu en un partido trepidante. Ribera y Pedrito Juárez volvieron a llevar el peso del centro del campo con otra actuación notable. Marc ribera suma equilibrio, trabajo y mucho criterio para la distribución del balón.

ADAM ARGEMÍ: El capitán del Juvenil B tuvo el premio a su excelente temporada marcándole dos goles al Olot. Adam Argemí arrancó el partido como mediocentro y destacó como siempre por un trabajo espectacular. En la segunda mitad Adam jugó de interior luciendo su capacidad de llegada al área rival.

Adam Argemí es un puntal del Juvenil B / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK:El mediapunta ucraniano del cadete A fue titular con el Juvenil B ocupando la ausencia de Gorka Buil. Artem Rybak destacó por su finura y gran lectura de juego en una zona clave para desequilibrar al equipo rival.

EBRIMA TUNKARA: El gambiano empezó de extremo derecho y acabó de interior izquierdo. Además de marcar dos goles desbordó gracias a su potencia y velocidad.

BYRON MENDOZA: El madrileño se ha ganado la plaza de titular con el Juvenil B y su rendimiento va a más conforme avanza la temporada. Además de aportar magia y desequilibrio sumó dos goles en la goleada (5-0) al Olot.

Byron Mendoza celebra un gol contra el Olot / Dani Barbeito

DENIS SOKOLOVSKI: El extremo de orígen ucraniano marcó dos de los dos goles (0-7) del Sub-17 en Tarragona. Denis Sokolovski es un atacante, rápido, imaginativo y goleador.