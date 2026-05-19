Ebrima Tunkara, concentrado con la Sub-17, baja sensible para el Barça en la Copa de Campeones

El Barça eliminó al Tenerife y competirá con la UD Las Palmas, Real Madrid y Granada por conquistar la Copa de Campeones Juvenil. La fase final se disputará en Alcalá de Henares y el equipo blaugrana buscará sellar el pase a la final este jueves (20:30h Esport 3) contra la UD Las Palmas.

Los canarios eliminaron al Celta y serán el último obstáculo de una final Barça-Madrid que entra en la mayoría de pronósticos. La final, sea o no un clásico, se disputará el domingo a las 11:30 horas.

Ebrima, Orian y Shane celebran un gol del Juvenil A / Dani Barbeito

Pol Planas tendrá cuatro bajas de última hora sensibles. Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer, Raúl Expósito y Roberto Tomás están concentrados con la selección Sub-17.

El equipo de Sergio García disputará la fase final del Europeo Sub-17. Para intentar conquistar este título el ex-canterano blaugrana ha convocado a estos cuatro futbolistas del Barça citados.

A ellos hay que sumarles el central del Juvenil B Sergi Mayans y el interior del Sub-16 Hugo Garcés. Todos están en la localidad alicantina de El Albir preparando la disputa de este Europeo Sub-17.

Ebrima, MPesquer, Mayans, Expósito, Roberto Tomás y Garcés están concentrados con España Sub-17 / RFEF

Son seis blaugranas que formarán el núcleo duro de una selección que debutará en Tallín contra Estonia el próximo 25 de mayo.

El segundo partido contra Bélgica está previsto para el 28 de mayo mientras que el último partido de la primera fase enfrentará a España con Croacia el próximo 31 de mayo. Si la selección que dirige Sergio García se clasifica para las semifinales este partido se jugará el 4 de junio mientras que la final está precista para el 7 de junio.

Raúl Expósito ha sido convocado por la selección sub-17 / RFEF

El Juvenil A del Barça perdió contra el Betis la final de la Copa del Rey pero aspira a ganar una Copa de Campeones que el club blaugrana no conquista desde la temporada 2021-22. Aquel equipo lo dirigía Óscar López y entre otros Fermín López formaba parte de aquella generación.

Ebrima y Pesquer fueron titulares en el partido de vuelta de los cuartos de la Copa de Campeones contra el Tenerife.

El mediapunta de origen gambiano jugó de interior completando un centro del campo de lujo con Quim Junyent y Pedro Villar. El lateral izquierdo fue un jugador clave ya que ofreció con su extraordinario pie izquierdo dos asistencias magníficas.Los dos primeros goles nacieron de dos centros suyos muy precisos.

Jordi Pesquer es un carrilero espectacular / FCB

Raúl Expósito participó en el tramo final del encuentro como sustituto de Guillem Víctor. El sabadellense es un jugador muy importante ya que siempre rinde a un altísimo bivel cuando se requiere de sus servicios.

En el caso de Roberto Tomás, su ausencia se notará menos ya que Pol Planas dispone de jugadores como Gistau o Hamza. Ambos competirán por ser el delantero centro y para ejercer de falso '9' Adrián Guerrero es una magnífica opción.

Sergi Mayans ha debutado con el Juvenil B pero la plaza de central izquierdo edstá bien cubierta con jugadores como Baba Kourouma, Nico Marcipar o Hafiz Gariba.

Sergi Mayans completó un partidazo en el campo del Badalona / Dani Barbeito

Ebrima es quizá el jugador más llamativo de los que no podrán competir en la Copa de Campeones. El canterano blaugrana ya ha debutado con el Barça Atlètic y a sus 16 años se le presume un gran futuro. Potente, técnico, eléctrico y goleador es un futbolista que siempre genera expectativas.

Esta temporada ha alternado su demarcación natural de interior con la de extremo y su crecimiento futbolístico es exponencial. Pese a ello, los técnicos son conscientes de que tienen que seguir puliéndolo ya que su margen de mejora es tan grande como su indudable talento.