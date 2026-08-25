Sin Ebrima y con Pesquer: El 1x1 de las 5 joyas blaugranas de la Sub-18

El Barça es, con el Atlético y el Real Madrid, el club que más jugadores aporta a la selección española sub-18. El equipo que dirige David García disputa un minitorneo en Arabia Sudí con tres partidos que se disputan entre hoy y el sábado.

La selección española debuta esta tarde (18h.) contra Arabia saudí mientras que el jueves se enfrentará a Uzbequistán y el sábado a Uruguay.

El gran reclamo de esta selección es Jordi Pesquer, un futbolista que se ha convertido en la gran revelación de la pretemporada del primer equipo blaugrana.

Pesquer y Ebrima son dos de las grandes perlas de la cantera / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Otra gran perla de la cantera blaugrana que deslumbró en estos amistosos preparativos del Barça fue Ebrima Tunkara.

El hispano-gambiano también entró en esta primera convocatoria de la Sub-18 pero una lesión en un amistoso del Barça Atlètic le ha dejado fuera.

Tunkara estará seis semanas de baja tras sufrir ante el Vilanova una lesión en el tobillo. Su sustituto en la selección sub-18 ha sido Michal Zuk, otra gran perla de La Masia.

Aquí analizamos el perfil y cualidades de los cinco blaugranas que estarán esta semana en arabia con la selección española sub-18.

JORDI PESQUER: Es el jugador más conocido por la afición blaugrana gracias a su sorprendente pretemporada con el primer equipo. Lateral izquierdo puro, su perfil es el de un carrilero clásico con una mezcla perfecta de técnica y poderío físico.

Jordi Pesquer está viviendo un sueño / Dani Barbeito

Zurdo muy preciso para combinar y centrar sus incursiones por la banda izquierda son siermpre sinónimo de peligro. El de Llinars del Vallès ha saltado del Juvenil B al primer equipo pero su destino lógico esta temporada pasa por estar a medio camino entre el Barça Atlètic y el Juvenil A.

RAÚL EXPÓSITO: Lateral derecho rápido, potente y de buen pie, el sabadellense es un defensa muy intenso que se gana a base de carácter la confianza de sus técnicos. En sus primeros años de blaugrana era central pero al no destacar por una gran altura se le recicló con éxito para ejercer de '2'. La temporada pasada alternó su presencia

Raúl Expósito ha sido convocado por la selección sub-17 / RFEF

Es muy completo en todas las facetas del juego y su gran baza es la regularidad. Además de ser muy fiable en defensa, es un zaguero que suma números ofensivos ya que acostumbra a marcar goles con frecuencia. Los remates de cabeza en jugadas a balón parado y los chuts exteriores son su vía preferida para marcar goles.

SERGI MAYANS:Central zurdo puro que se ha ganado la confianza de Belletti en la pretemporada. Del Juvenil B ha saltado al Barça Atlètic y todo hace indicar que se puede ganar un sitio como titular en el filial blaugrana.

Sergi Mayans es un defensa muy poderoso / Instagram

El de l'Hospitalet de l'Infant es un central atípico en La Masia ya que es un porttento físico. Mayans es muy alto (1,90) y una roca a la hora de ganar duelos. Su poderío en el juego aéreo le hace ser un central imponente.

MICHAL ZUK: El jugador de Blanes con raíces polacas ha entrado en esta convocatoria a causa de la lesióm de Ebrima. Zuk es un mediocentro o interior muy técnico con una visión de juego excelente. La temporada pasa jugó de manera regular con el Juvenil B y esta temporada apunta a ser una de las piezas clave del Juvenil A de Pol Planas.

Michal Zuk y Luca Pérez en un entrenamiento del Juvenil A / FCB

Futbolista con gran potencial que todavía tiene que dar un paso adelante para que sus grandes cualidades luzcan como se esperaba en su etapa de infantil.

ROBERTO TOMÁS: Mediapunta o delantero centro muy interesante. Fichado del Cornellà cuando era infantil, 'Robert' es un jugador con una facilidad para el gol increíble. En el Barça alterna las posiciones de '10' y '9'. Como interior avanzado o de delantero centro el de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) es un rematador foprmidable.

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Roberto Tomás es un futbolista muy polivalente y goleador / FCB

Su juego no es muy espectacular en cuanto a presencia en la zona ancha pero cuando pisa el área se le encienden todas las luces. Vertical, dinámico y ágil para en contrar el gol, esta temporada Roberto Tomás apunta a ser una de las grandes esperanzas ofensivas del Juvenil A de Pol Planas.