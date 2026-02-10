Ebrima y Orian: Talento puro para asaltar la final a cuatro

El Logroñés y el Valencia fueron los dos primeros obstáculos pero el salto definitivo para plantarse a la final a cuatro será la UD Las Palmas. El conjunto canario intentará asaltar el Johan Cruyff, escenario de lujo para la eliminatoria de cuartos de la Copa del Rey juvenil.

El Barça está a tres partidos de revalidar el título de campeón y alzar por vigésima vez este título del que es el rey (19 campeonatos) superando al Real Madrid (15 campeonatos).

Ambición competitiva

Sin el aliciente de conquistar de nuevo la Youth League, la idea en el vestuario del Juvenil A es poder luchar por el triplete nacional.

En el grupo tercero de la División de Honor Juvenil el Barça aventaja en cuatro puntos al Espanyol al que los blaugranas golearon (1-4) este fin de semana. En caso de ganar la liga, el Barça optaría a competir por la Copa de campeones juvenil.

Orian Goren celebró así su golazo al Espanyol / Dani Barbeito

Antes, toca lograr el pasaporte para la final a cuatro de la Copa del Rey. La UD las Palmas es el líder de su categoría y, como el Barça, no ha perdido ningún encuentro en las primeras 19 jornadas ligueras.

En la copa, los canarios han dejado atrás al Mosquito y Levante con un balance de tres goles marcados y ninguna diana encajada.

Referencias creativas

El Juvenil A de Pol Planas es un equipo muy trabajado con un rendimiento coral extraordinario. Si Pedro Rodríguez pone el orden y criterio, los jugadores más vistosos son Orian Goren y Ebrima Tunkara. Ambos brillaron en Sant Adrià actuando de interiores.

Ebrima celebra un gol en la Dani Jarque / Dani Barbeito

Orian anotó un golazo de volea y firmó una asistencia mientras que Ebrima realizó una gran labor de enlace con los puntas. Ebrima volvió a su demarcación natural de centrocampista aunque esta temporada ha sobresalido jugando tanto de '7' como de '11'.

En el conjunto canario, Álvaro Artiles es el jugador más desequilibrante y goleador. El atacante del conjunto amarillo ha anotado 16 dianas en el campeonato liguero y dos tantos en la copa.

Horario y dónde ver

El encuentro que medirá a dos de las mejores canteras de España se disputará este miércoles (18h) en el Estadi Johan Cruyff y se podrá seguir en directo por Esport3.

Pedro Villar y Pedro Rodríguez se entienden a la perfección / FCB

El Barça volverá a la rutina liguera el domingo (12h.) en el campo 7 de la Ciutat Esportiva en un partido, a priori, asequible ante el Sant Cugat.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Max Bonfill, Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Baba, Lorenzo Oertli; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Orian Goren; Shane Kluivert, Adrián Guerrero y Ebrima Tunkara.

Shane Kluivert celebró así su gol contra el Espanyol / Dani Barbeito

UD Las Palmas: Santana, Guadalupe, Monzón, Suárez, Castellano, Llanos, Pelete, Enaitz, Artiles, Aimar y Cruz.