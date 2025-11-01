FC BARCELONA
Ebrima y Baba Kourouma lideran la remontada del Juvenil A en Mallorca
El equipo de Pol Planas se impuso 1-3 ante un rival directo en la lucha por el título
El Juvenil A del Barça firmó una victoria de enorme mérito en Son Bibiloni. El equipo de Pol Planas se impuso (1-3) al Mallorca, uno de los rivales directos por el título, remontando un partido exigente que empezó cuesta arriba y acabó con una demostración de madurez, intensidad y talento.
El conjunto local golpeó primero a la media hora con un tanto de Abdou, aprovechando un balón suelto en el área. Antes, Max Bonfill ya había evitado el 1-0 con una parada providencial. Lejos de venirse abajo, el Barça reaccionó con personalidad. Justo antes del descanso, Oriol Pallàs desbordó por la izquierda, su centro fue rechazado por la defensa y Ebrima Tunkara cazó el balón para firmar el empate.
En la segunda mitad, el equipo culé dio un paso adelante y encontró premio en una acción a balón parado. En el minuto 71, Baba Kourouma cabeceó a la red un córner perfectamente ejecutado, culminando la remontada.
Ya en el añadido, Ebrima sentenció con una acción brillante: arrancó desde campo propio, superó a dos rivales, combinó con Alex Campos y definió con un disparo desde la frontal para el definitivo 1-3. Un triunfo de peso, trabajado y convincente, que refuerza la candidatura del Juvenil A al título
