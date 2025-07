"Dro ha trabajado mucho para estar ahí"

La andadura de Juliano Haus Belletti en el Barça Atlètic no pudo empezar con mejor pie. El filial azulgrana se impuso a la UE Olot por un claro 3-0 en un encuentro que se resolvió en la segunda mitad y en la que fue clave la segunda unidad. Todavía tiene mucha tela por cortar el entrenador brasileño, que podría sufrir algunas bajas. Y también recibir nuevos fichajes, más allá de los jugadores de La Masia que están en la gira asiática y puedan terminar bajando en dinámica del segundo equipo barcelonista.

Tras el encuentro disputado en el stage de la Vall d'en Bas, Belletti hizo un repaso amplio a varios aspectos. "Se nota el hambre que tienen los jugadores. Intensidad del partido buenísima por ser una pretemporada. Queda ajustar cosas tácticamente, por supuesto, pero es un buen comienzo. Más que ganar toca valorar que el equipo ha funcionado bien", analizaba el exjugador azulgrana.

LABOR CON LOS CHAVALES

Respecto al papel de los más jóvenes, Juliano comentó que "más allá de la edad es darles confianza para aprovechar el talento que tienen. Lo que hacemos en el día a día en los entrenamientos es exigir que estén al máximo nivel posibles. Si están aquí es porque tienen calidad. Les exijo mucho y luego se nota en los partidos que están muy bien preparados. No será una temporada fácil, ellos lo saben".

De Jan no sé nada, tenéis que preguntarle a él o al club

Acerca de la situación de Jan Virgili, Belletti no quiso mojarse: "Tienes que preguntar a Jan, no sé nada. Quizás el club sí, yo no tengo ni idea". Sobre el flamante fichaje Roger Martínez, el técnico valoró que "acaba de llegar esta mañana, ha realizado test físicos. En los próximos días nos iremos conociendo mejor. Se nota que está motivado".

Belletti marca el camino del filial / FCB

"Voy al día a día, si está aquí ahora Roger quiero que se prepare bien. Hay otros jugadores muy motivados en dar su mejor. Como entrenador, les exijo lo máximo para que disfruten de estar aquí", añadía un Belletti que habló de Dro: "No solo Dro, aquí hay muchos que pueden ayudar mucho al primer equipo. Dro tiene calidad, ha trabajado mucho para estar ahí. Mi trabajo es preparar a los jugadores que están aquí por si los necesita Flick".

Sobre Roony, comentó que "depende del primer equipo". Acerca de Jofre Torrents: "Jofre estuvo poco tiempo con nosotros, empezó bien, luego fue al filial por la calidad que tenía, sobre todo ofensiva. Mejoró mucho defensivamente y puede quedarse en el primer equipo o en el filial. Estamos felices". "A los chicos les puedo enseñar la experiencia que he tenido sobre todo en este club. Están motivados, tienen talento. Deben valorar donde están y aprovecharlo".