Dro se va pero los otros dos Pedros de La Masia brillan y apuntan muy alto

En la Ciutat Esportiva Joan Gamper Dro era el tema de conversación casi monotemático entre los aficionados, familiares y agentes que se desplazaron a presenciar el partido de copa entre el Juvenil A del Barça y el Logroñés.

Una gran parte de los futbolistas que acabaron remontando el partido con un gol épico en el minuto 91 son de la misma generación de Dro.

La generación del 2008 es una de las más brillantes y completas de La Masia. Con Pedro Fernández Dro a un paso del PSG en el campo 7 brillaron los otros dos Pedros. Ambos son también buenísimos y como Dro tienen un futuro muy esperanzador.

Pedro Villar se estrenó en la Segunda Federación / Gorka Urresola

Villar, íntimo amigo de Dro, tendrá que aprender a vivir sin su compañero de fatigas. En la escuela Val Miñor (Galicia) y en La Masia siempre han ido de la mano y crecido de una manera espectacular.

Ambos jugadores suman más de una década jugando juntos. 'Villi' fue el héroe de la remontada en la primera ronda de la Copa del Rey juvenil marcando un gol precioso que dio la vuelta a un 0-2 en la primera parte increíble. Villar sumó de esta manera su octavo gol del curso, una cifra bestial para un '6' puro. Villar está siendo un gran pilar del Juvenil A de Pol Planas y se entiende de maravilla con el otro Pedro, el andaluz.

Pedro Villar es un centrocampista total / FCB

Pedro Rodríguez es un centro campista organizador con una clase espectacular. El gol de Villar nació de un pase de Pedro Rodríguez tan creativo como preciso. Si Villi es un '6' con físico y cualidades para desplegarse en ataque, Pedro Rodríguez se asemeja a Pedri siendo un '8' que mueve el balón y organiza al equipo tan bien que en ocasiones acaba bajando a la base de la jugada.

El andaluz ha marcado esta temporada siete goles en competiciones nacionales (Liga y copa) y en la Youth League ha patticipado directamente en cuatro tantos con una diana y tres asistencias.

Los tres Pedros convivían hasta ahora en La Masia. Ahora, sin Dro, los otros dos seguirán su camino en Barcelona. Un camino ilusionante que les puede llevar a lo más alto.

Los dos Pedros y tres compañeros suyos del Juvenil A entran en nuestra selección semanal con un once ideal de La Masia de mucho nivel: Álex Guardado, Guiu Xuclà, Hafiz Gariba, Pol Jou, Lucas Bernal; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Gerard Mateo; Ebrima Tunkara, Nuhu Fofana y Fode Diallo.

El 1x1 de la semana en La Masia

ÁLEX GUARDADO: El Sub-14 venció (2-0) al Sant Cugat con una actuación quirúrgica del portero blaugrana. Álex Guardado tuvo poco trabajo pero realizó dos paradas de mérito determinantes para mantener la portería a cero.

GUIU XUCLÀ: El lateral derecho del Sub-16 ha vuelto de su grave lesión en un estado de forma tan pletórico como sorprendente. En el campo del Sant Gabriel marcó dos de los cuatro goles de su equipo que venció (2-4) en un parttido trepidante.

HAFIZ GARIBA: El central ghanés estuvo impecable contra el Logroñés. Hafiz Gariba está logrando ser un central fiable y muy regular creciendo partido a partido en el Juvenil A de Pol Planas.

Hafiz Gariba es un proyecto de gran central / FCB

POL JOU: Los centrales zurdos de calidad van siempre buscados y Pol Jou es uno de los mejores de La Masia en esta demarcación tan específica. Contra el Sant Cugat Pol dio un clínic de como sacar el balón con calidad.

Pol Jou es un central zurdo excelente / Valentí Enrich

LUCAS BERNAL : El lateral izquierdo del Sub-15 fue clave con un golazo para que el equipo de Álex Fernández superara al Sant Gabriel (2-1). Lucas es un lateral muy potente y con talento.

PEDRO VILLAR: El centrocampista gallego cumple siempre con las obligaciones defensivas de su demarcación y ofrece un extra de calidad impropio de un '6'. Villi marcó el gol de la victoria aprovechando una asistencia de Pedro Rodríguez.

GERARD MATEO: Sin David Moreno el peso de la creación en el centro del campo lo asumió un Gerard Mateo que es un interior muy fino. El detalle de su asistencia a Fode en el 1-0 es de jugador muy creativo e inteligente.

Gerard Mateo es un interior muy imaginativo / Dani Barbeito

PEDRO RODRÍGUEZ:El interior de Ogíjares está completando una temporada brillante con el Juvenil A. Contra el Logroñés fue el gran cerebro del equipo y se inventó una asistencia genial a Villar para sellar la remontada.

Pedro Rodríguez es un perfil futbolístico parecido a Pedri / FCB

EBRIMA TUNKARA: El gambiano jugó a un buen nivel como extremo derecho pero cuando pasó a ejercer de '11' se salió. Como extremo zurdo, Ebrima superó una y otra vez a su marcador y generó peligro constante con centros y combinaciones de gran nivel.

Ebrima es un jugador con mucho desequilibrio / FCB

NUHU FOFANA: La temporada del delantero centro fichado del Cornellà es sorprendente. Subíó al Barça Atlètic cuando era suplente con el Juvenil A y su regreso al Juvenil A ha sido inmejorable.

Ahora que ha regresado a las órdenes de Pol Planas, Fofana logró marcar en tres minutos de margen dos goles que lideraron la remontada contra el Logroñés.

Nuhu Fofana celebra con Ebrima y Villar un gol / FCB

FODE DIALLO: El delantero centro del Sub-14 sigue sumando goles y actuaciones convincentes. Contra el Sant Cugat anotó los dos tantos de su equipo y tuvo alguna ocasión más para ampliar la renda.