Dominio, ocasiones, palos... y tercera derrota consecutiva de un desafortunado Barça Atlètic ante un Sant Andreu práctico

El Sant Andreu roza el ascenso y el Barça Atlètic se complica de manera increíble el play-off. Los de Natxo González suman su octava victoria consecutiva (0-1) y el equipo de Belletti firma su tercera derrota ern tres partidos.

Barça Atlètic-Sant Andreu Segunda Federación Jornada 29 Barça Atlètic 0 1 UE Sant Andreu Alineaciones Barça Atlètic Bernad, Cortés, Pacífico, Brian Fariñas, Ureña (Nil Vicens, min 82), Oduro, Aziz, Juan (Tunkara, min 82), J. Delgado (Barberá, min 67), Guillem V. y Villar (A. Fernández, min 67) UE Sant Andreu Iñaki, Andreu, Blanco, Lucas Viña, Mendes (Alexis, min 64), Barry (Walid, min 64), Torices (Carbonell, min 75), Señé (Albertito, min, 72), Méndez, Javi Gómez y Serrano (Max Marcet, min 72)

El fútbol es tan caprichoso que estos hechos indiscutibles se contradicen al 100% con el desarrollo del partido.

El filial blaugrana tuvo más balón, más dominio en el campo contrario, más ocasiones, postes, posibles penaltis pero el Sant Andreu hizo valer su oficio para ganar en un partido en el que prácticamente no remató a la portería de Bernad.

La solidez y la experiencia se impusieron a un equipo blaugrana que pese a las bajas fue muy superior al líder pero se volvió a encallar en las áreas.

Los de Belletti suman tres partidos consecutivos sin marcar en los que han encajado un gol en cada encuentro y se han ido de vacío.

Álvaro Cortés jugó a un gran nivel ante el Sant Andreu / Valentí Enrich

Las rachas y las dinámicas son muy influyentes pero la que está sufriendo el segundo equipo blaugrana es muy cruel e injusta. Es obvio que al filial le falta confianza y no va sobrado de recursos ante una plaga de lesiones y bajas por las convocatorias de selecciones.

El partido siguió el guion de un experto Natxo González que sabe como nadie navegar en estas categorías. Con un pelín de fortuna y un arbitraje correcto, el Barça Atlètic hubiera ganado pero las rachas de ambos equipos parecían empeñadas en cumplirse.

Aziz se desespera tras una derrota injusta / Valentí Enrich

En una primera parte de ritmo bajo, el Barça Atlètic parecía muy concienciado en no encajar un gol y darle ventaja a un Sant Andreu pertrechado atrás con una línea de cinco defensas puros. Pese a no desarrollar un fútbol demasiado brillante, los blaugranas tuvieron ocasiones para avanzarse en el Johan.

Aziz era el jugador más incisivo pero tanto el ghanés como Ureña tuvieron más desequilibrio que puntería. El Barça generaba ocasiones pero los visitantes lograban mantener su portería a cero con la seguridad del que se sabe superior.

Oduro lo intentó todo sin suerte / Valentí Enrich

Aziz remató al poste y Brian rozó el 1-0 en un córner pero por una u otra razón la necesidad e insistencia barcelonista no encontraba premio. El filial lo daba todo para marcar y no lo conseguía mientras que el Sant Andreu lo logró sin despeinarse.

En un córner mal defendido por el Barça Atlètic, Lucas avanzó al conjunto de Natxo González con media hora por delante.

Fueron 30 minutos de buscar el gol una y otra vez con fe pero sin acierto. Los de Belletti chocaron una y otra vez ante la solidez y el oficio del Sant Andreu y ante la tozudez de un árbitro que no quiso ver penalti en tres caídas en el área que como mínimo generaban dudas.

Álvaro Cortés lamentó el infortunio de su equipo / Valentí Enrich

Para colmo, Álvaro Cortés remataba una falta al larguero y el destino le decía al Barça Atlètic que no lo intentara más ya que aunque el partido se alargara cinco horas. El resultado seguiría siendo inamovible. En ocasiones era el portero Iñaki, otras veces un colosal Carlos Blanco, lo que no variaba era el resultado final de ocasión blaugrana sin acierto final.

Los que no hayan visto el partido pueden pensar que el líder Sant Andreu impuso su superioridad en el Johan Cruyff pero la realidad es que esto solo fue así en el resultado final.

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El ascenso para el Sant Andreu ya es virtual y para los de Belletti un milagro. Las bajas y la falta de contundencia en las áreas se ha pagado con creces.