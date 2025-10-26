Un doblete de Ureña rescató un punto en un partido muy accidentado

El Barça Atlètic se dejó los primeros puntos de la temporada en el Johan Cruyff (2-2) en un partido al que no le faltó de nada. La lesión del árbitro justo antes del descanso condicionó el encuentro.

Barça Atlètic-Poblense Segunda Federación Jornada 8 Barça Atlètic 2 0 Poblense Alineaciones Barça Atlètic Emilio Bernad, Anaya, Alexis (Roger min.68), Cortés, Oduro (Walton min.68); Tommy Marqués, Brian, Juan Hernández (Quim min.82); Sama Nomoko, Ureña, Dani Rodríguez (Mbacke min.12) Poblense Sabater, Payeras, Marc, Nofre, Prohens, Aitor, Martí, Fullana, Gori (Salvá min.76), Peñafort, Andrés (Alberto min.16) (Soler min.78).

Sin Gistau ni Barberá lesionados, Juliano Belletti optó por reconvertir a Óscar Ureña como el delantero centro del filial. En su época de canterano en el Girona el internacional por la República Dominicana había jugado de mediapunta y se adaptó de maravilla a esta posición.

De hecho, el Barça Atlètic solo necesitó cuatro minutos para demostrar que la apuesta de su entrenador era acertada. Dani Rodríguez, de nuevo titular, se inventó un centro magnífico que Ureña al primer toque convirtió en gol.

Ureña es un delantero muy rápido / FCB

El trío Sama-Ureña-Dani se entendía de maravilla pero no tuvo continuidad a causa de la expulsión de Joan Anaya. Era el minuto 8 y el lateral reusense vio la roja por agarrar a Prohens en una ocasión manifiesta de gol. El Poblense aprovechó la falta para empatar el encuentro con un remate colocado de Fullana.

Con uno menos y empate en el marcador, Belletti movió ficha y Dani Rodríguez fue el sacrificado. Mbacke se situó de lateral derecho y el Barça Atlètic se situó en el campo con un 4-4-1. La inferioridad numérica destrozó los planes de un Barça que pasó de dominador a dominado.

El Poblense se lo creyó y se instaló en el campo contrario. Con el paso de los minutos y sin que se generara excesivo peligro el Barça Atlètic fue equilibrando el juego.

Sama Nomoko lo intentó todo ante el Poblense / FCB

Cuando los blaugranas parecían estar más cómodos, un penalti de Alexis lo transformó Fullana a cuatro minutos para el descanso. El partido se reanudó con un retraso considerable a causa de la lesión del árbitro Adrián Calvo.

El colegiado David Moreno, que se encontraba en la Ciutat Esportiva, fue el encargado de ejercer de auxiliar mientras que Izaskun Muñoz pasó de asistente a ser la máxima encargada de dirigir la segunda mitad. Durante más de 35 minutos los jugadores y espectadores del Johan tuvieron que esperar a la llegada del nuevo árbitro para que se disputara el segundo tiempo.

Adrián Calvo se lesionó en el Barça Atlètic-Poblense / FCB

Óscar Ureña pidió penalti en una acción dudosa en el inicio del segundo tiempo y el propio delantero blaugrana dispuso de una ocasión de oro tras una jugada 'maradoniana' de Juan Hernández. El partido tuvo otra jugada polémica con un penalti claro a Sama que no señaló Izaskun Ortiz.

Los jugadores del Barça no se desesperaron ante ello y pudieron empatar gracias a una genialidad de Ureña que aprovechó un pase vertical de Roger.

El equipo de Belletti nunca se rindió y pese a jugar casi todo el partido con uno menos supo luchar hasta el final para intentar ganar. Tal y como transcurrió el partido, el empate fue un mal menor para los blaugranas.