El dilema Ebrima Tunkara

Domingo intenso para el aficionado culé que desea estar al día de los principales equipos de fútbol del Barça. Tarde-noche in crescendo ya que antes que el Celta-Barça (21h) y el Barça Atlètic-Torrent (18h) el Juvenil a blaugrana recibe a las 16h. en la octava jornada liguera al quinto clasificado de la División de Honor.

El Huesca solo ha perdido un partido y tratará de aprovecharse de la resaca europea del conjunto de Pol Planas.

Ebrima, en un miniderbi, es una de las grandes perlas del Cadete A / Al-Abtal Cup

El Barça, líder e invicto en el campeonato liguero, perdió esta condición el miércoles en Brujas. En Bélgica los de Pol Planas perdieron su primer partido del curso en un partido que tiene que servir de toque de atención para un conjunto blaugrana que está realizando un inicio de curso impecable.

Ebrima es muy querido por sus compañeros / FCB

El Huesca ha ganado tres partidos, ha empatado otros tres y solo ha perdido en el campo del Sabadell. El Juvenil A blaugrana solo dejó escapar dos puntos tras un empate en casa contra el Espanyol.

Se prevé un partido bonito ya que si el Barça es el segundo equipo más goleador del campeonato con 18 goles, el Huesca es el tercer conjunto más realizador con 16 dianas.

Es curioso que en el Barça los tres máximos goleadores son jugadores en orígen centrocampistas. Pedro Villar y Pedro Rodríguez, con tres goles, llevan la manija del equipo mientras que Ebrima Tunkara ( 3 goles) es un interior que está destacando como extremo.

Ebrima fue titular en Palma / FCB

El gambiano ha vivido una semana contradictoria ya que en pocos días ha pasado de cuajar su mejor partido en el campo del Mallorca a disputar uno de sus partidos más discretos en el campo del Brujas en la Youth League.

Lo más curioso es que su mejor partido lo cuajó actuando de 7 mientras que cuando más incómodo se le vio fue ejerciendo de 10. Lo contradictorio es que Ebrima ha jugado en la mayoría de sus partidos en la cantera como interior izquierdo y la demarcación de extremo derecho es nueva para él.

Ebrima jugó de 10 en el campo del Brujas / FCB

Pol Planas utiliza al poderoso Sama Nomoko como extremo en la Youth League mientras que en la liga Sama juega con el Barça Atlètic y es Ebrima el que está asumiendo este rol.

Jugar de extremo en la banda derecha le está permitiendo a Ebrima actuar con libertad y capacidad para dibujar diagonales y perfilarse para su pierna izquierda. Así marcó dos goles en el campo del Mallorca. En su posición natural a ebrima se le ve más perdido de lo que sería previsible ya que en esta demarcación es en la que jugaba la temporada pasada entre el cadete A y Juvenil B.

Ebrima ha evolucionado en todos los aspectos del juego / FCB

Para Ebrima poder rendir a un alto nivel en estas dos demarcaciones supone un plus importante para su futuro. A sus 15 años es pronto vislumbrar en que posición podrá explotar sus extraordinarias cualidades técnicas y físicas.

El hecho de que Lamine pueda ser el extremo derecho del primer equipo para los próximos años invitaría a pensar que lo mejor sería prepararlo para que se convierta en un gran interior pero en esta demarcación también está Pedri por lo que lo mejor es que el jugador evolucione según sus posibilidades y siguiendo el criterio técnico.

Ebrima celebra con euforia un gol del barça en la Youth League / Dani Barbeito

Contra el Huesca todo apunta a que Ebrima volverá a ser el '7' y que el centro del campo será ocupado por Orian Goren, pedro Rodríguez y Villar. En cualquier caso el dilema de donde situarlo está en las manos o en la pizarra de Pol Planas y Joan Pons, los máximos responsables técnicos del Juvenil A.