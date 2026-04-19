El diamante ucraniano Artem Rybak ultima su renovación con el Barça

El viernes celebró su decimosexto aniversario y en breve podrá conmemorar su compromiso de futuro con el Barça. El club blaugrana apuesta por Artem Rybak y el mediapunta zurdo ni se ha planteado otro escenario que no sea seguir vinculado al FC Barcelona.

Sport ha confirmado que la renovación de Artem Rybak por el conjunto barcelonista está al caer. Se trata de otra noticia excelente para el club blaugrana en clave de futuro. Artem Rybak suma su cuarta temporada en Barcelona y su progresión es excelente.

Artem Rybak es un futbolista con un talento bestial / FCB

Este internacional Sub-16 con Ucrania llegó a Catalunya a causa del conflicto bélico que se vive en su país. Nacido en Chernivtsi, Artem ya destacaba de manera considerable en el Shaktar Donetsk pero su desarrrollo futbolístico en el Barça es más que ilusionante.

Este diamante en bruto está cada vez más pulido por la mejor escuela de fútbol del mundo. El talento salvaje de Rybak y el estilo de fútbol que se enseña en la cantera del Barça casan a la perfección y el resultado final puede ser una joya de grandes quilates.

Artem Rybak está preparado para grandes retos / Valentí Enrich

Artem es elegante y fino pero a su vez punzante y eléctrico. Su zurda es de oro pero aunque la envergadura no es imponente, Rybak dispone de recursos para imponerse a las defensas más contundentes. El ucraniano era un mediapunta puro que en el 4-4-3 del Barça ha ejercido de falso '9', de extremo derecho y de interior en ambos lados.

Su demarcación más recurente es la de delantero mentiroso aunque los técnicos entrienden que lo más probable es que se acabe consolidando como interior.

Artem Rybak participó en cinco de los goles de su equipo en la Messi Cup / Dani Barbeito

En el Sub-16 blaugrana ha disputado esta temporada 20 partidos oficiales. Siempre ha sido titular, y ha anotado siete goles aunque sus pases y asistencias han generado muchas más dianas para el equipo.

Además de ser un pilar para el equipo de David Sánchez, Artem ha disputado cinco partidos con el Juvenil B, equipo en el que ha podido marcar dos goles.

Artem Rybak ha jugado cinco partidos con el Juvenil B / Dani Barbeito

Artem es puro arte ya que domina como pocos el balón con su delicado pie izquierdo. Aunque técnicamente es un privilegiado lo mejor de su fútbol es la inteligencia con la que interpreta cualquier jugada.

Rápido, hábil y con una facilidad tremenda para el gol es un jugador muy difícil de marcar ya que su repertorio futbolístico es muy completo.

Artem Rybak en su etapa infantil / Dani Barbeito

La Masia es un armario al que puedes recurrir y encontrar siempre la prenda que necesitas. El primer equipo del Barça nunca pasará frío porque en su cantera encontrará la pieza necesaria para cada ocasión.

Hay piezas de todo tipo y condición pero Rybak es una de las más valiosas por su elegancia y enorme valor útil. El Barça y Rybak no tardarán en sellar su voluntad de crecer juntos. Estén atentos a este chico ucraniano ya que es un diamante que dará que hablar.