Destiny se hincha a marcar goles en el torneo de Van Dijk

Virgil Van Dijk es uno de los mejores defensas de los últimos años. El central del Liverpool es un maestro del arte de defender que disfrutó de su torneo con algunos de los mejores equipos infantiles del momento. El Barça fue el que más brilló pero le faltó alzarse con un título que ganó un eficaz Bayer de Múnich.

El Bayern se proclamó campeón del torneo Virgil's Legacy en una final contra el Barça que se pudo ver por Youtube y que evidenció la manera diferente del Barça de entender la formación respecto a la mayoría de clubs.

Los bávaros se impusieron (3-1) en la final sacando partido claramente de su superioridad física. Los jugadores del Barça llegaron a la final con el cartel merecido de favoritos ya que su fútbol había causado sensación.

El Sub-13 blaugrana deslumbró en Holanda / Instagram

En la primera mitad contra el Bayern los de Jordi Pérez dominaban y todo apuntaba a que Destiny y compañía se iban a imponer con el paso de los minutos. Futbolísticamente no había color pero el aspecto atlético fue clave.

El partido disputado en el campo principal del Willem II tuvo una 'trampa' para el Barça. Era un campo enorme en el que la mayor potencia de los jugadores del Bayern se impuso. Los alemanes se encerraron atrás y salieron a la contra en acciones simples bien ejecutadas que el Barça no pudo contener.

La elección de los jugadores del Barça en estas edades tiene un componente de talento y futuro y se excluye el corto plazo. Los jugadores del Barça brillaban por su calidad pero la altura y poderío de los infantiles del Bayern se impuso.

A medio y largo plazo el Barça apuesta por jugadores con un gran nivel técnico independientemente de su escasa estatura.

Cuando pasan los años y los niños evolucionan de adolescentes a adultos este diferencial físico desaparece y entonces lo que marca la diferencias es la calidad.

Pese a este factor el Barça acabó subcampeón y con un jugador que se llevó todos los elogios y fue escogido con el premio Diogo Jota. Este jugador que asombró a todos los presentes fue Destiny Ejiofor.

Frank Rijkaard le dio a Destiny el premio Diogo Jota / Virgil's Legacy Trophy

En los seis partidos disputados por el Barça, Destiny marcó once goles y su nivel fue realmente estelar. Hasta en la final que perdió el Barça el '9' de La Masia anotó gol del honor.

Destiny marcó de penalti, de falta, goles a la contra y de oportunismo pero básicamente destacó por su gran capacidad para desequilibrar y marcar en accioones individuales.

En la goleada contra el Willem II (7-0) Destiny aportó cuatro goles mientras que Barka Seif anotó un doblete y Kajetan Goral anotó otro tanto.

En la victoria contra el Chelsea (3-1) Destiny firmó un doblete mientras que el otro gol lo firmó el ex de la Damm Barka Seif.

En el triunfo contra el Galatasaray (3-1) Destiny anotó un hat-trick mientras que en la escueta victoria (1-0) contra el Liverpool Destiny marcó el gol que clasificó al Sub-13 blaugrana para la final.

En el otro gran torneo internacional que el Barça disputó este fin de semana los de Albert Peris acabaron terceros en el Royal Cup disputado en Múnich.

El Sub-15 barcelonista superó al Galatasaray y Chelsea pero no pudieron con el Bayern en las semifinales.

El once ideal de la semana

Este es nuestro once de la semana en La Masia marcado por diferentes torneos amistosos: Eric Coyo, Iker Nsang, Guillem Balcells, Claudio Ruiz, Pau Bergés; Samu Borniquel, Hugo Galdeano, Xavi Miràngels; Mounirou Kande, Destiny Ejiofor y Nuhu Fodana.

PORTERO: ERIC COYO (Sub-13)

El equipo de Jordi Pérez perdió la final (3-1) contra el Bayern del torneo Virgil's Legacy pero ofreció el mejor fútbol del torneo. además de brillar en ataque tanto Eric Coyo como Teo Rodríguez evidenciaron un gran nivel bajo los palos. Coyo es un guardameta con unos reflejos impresionantes.

Eric Coyo fue decisivo con sus grandes paradas / LALIGA FCFutures

LATERAL DERECHO: IKER NSANG (Sub-16)

El Sub-16 blaugrana debutará este fin de semana en el torneo liguero. En su último partido de la pretemporada los de Álex Fernández golearon (8-0) al Sant Gabriel. En un partido muy coral, los detalles ofensivos de Iker Nsang volvieron a ser maravillosos. Iker es un '2' con alma de mediapunta.

CENTRAL DERECHO: GUILLEM BALCELLS (Sub-14)

Instalado ya como central, Guillem Balcells es una maravilla sacando el balón y a la vez es cada partido más consistente en las tareas de marcaje. 'Balci' es muy poderoso en los balones divididos y un centrocampista más cuando se suma al ataque.

Guillem Balcells es un jugador total / FCB

CENTRAL IZQUIERDO: CLAUDIO RUIZ (Sub-14)

El central zurdo del Sub-14 blaugrana fue uno de los mejores jugadores del equipo de Adrià Monràs en el Arnedo Cup. Claudio Ruiz asumió riesgos saliendo con el balón controlado pero estas aventuras ofensivas aportaton mucho a su equipo.

LATERAL IZQUIERDO: PAU BERGÉS (Juvenil A)

El ascenso de Jordi Pesquer al Barça Atlètic ha dejado una plaza libre en el lateral izquierdo. Pau Bergés es un 5' que nunca sobresale pero es 100% fiable y su regularidad es muy apreciada por los entrenadores.

MEDIOCENTRO: SAMU BORNIQUEL (Juvenil A)

El centrocampista aragonés está siendo la revelación del inicio de la temporada del Juvenil A. El ex del Zaragoza jugaba la temporada pasada en el Sub-16 y en el presente curso se está ganando a pulso una plaza en el equipo de Pol Planas.

INTERIOR DERECHO: HUGO GALDEANO (Sub-13)

El malagueño brilló en el torneo Virgil´s Legacy con acciones técnicas maravillosas. La diferencia física respecto a los jugadores rivales era más que notable pero el pequeño Hugo Galdeano es un virtuoso que se crece en las grandes citas. Su espíritu luchador y convicción por ganar cada balón dividido es oro puro para el equipo.

Hugo Galdeano es un proyecto de crack / Virgil's Legacy Trophy

INTERIOR IZQUIERDO: XACI MIRÀNGELS(Juvenil A)

En el campo del Huesca se estrenó como titular y fue una pieza clave del Juvenil A. Xavi Miràngels marcó un buen gol y le regaló a Nuhu Fofana una asistencia mágica con un pase

EXTREMO DERECHO: MOUNIROU KANDE (Sub-14)

El Barça quedó tercero en el Arnedo Cup en la Rioja. El equipo de Adrià Monràs quedó eliminado en las semifinales tras caer en los penaltis contra el Real Madrid. El extremo Mounirou Kande fue el mejor jugador del torneo a base de regates, asistencias y goles. Mounirou fue el jugador más desequilibrante y anotó dos dianas.

Mounirou Kande celebra un gol con aran Aparicio y Pep Farrés / Arnedo Cup

DELANTERO CENTRO: DESTINY EJIOFOR (Sub-13)

El goleador del Sub-13 marcó en los seis partidos que los de Jordi Pérez disputaron en Tiburg. De los quince goles que anotó el conjunto de Jordi Pérez, Destiny Ejiofor marcó once. El '9' barcelonista es un prodigio de velocidad, potencia y capacidad para definir.

EXTREMO IZQUIERDO: NUHU FOFANA (Juvenil A)

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Segunda jornada de liga y segunda goleada del Juvenil A de Pol Planas. Si en el debut Nuhu Fofana ya marcó un tanto, en el campo dsel Huesca (0-6) el de Mataró firmó un doblete. En el primer gol, Nuhu tiró de oportunismo mientras que en el segundo se entendió de maravilla con Miràngels.