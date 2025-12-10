Destiny y Fode: dos 'killers' que se cocinan a fuego lento en La Masia

En el primer equipo del Barça los goles no son exclusiva de un '9' y las dianas que marca el conjunto de Flick están muy repartidas. Esta situación se repite habitualmente en las categorías inferiores del club.

La cantera blaugrana ha destacado históricamente por su facilidad para captar y formar centrocampistas con un sello único y delanteros/mediapuntas con magia, pero el perfil de delantero centro puro suele ser un 'rara avis' en La Masia.

Jugadores como Paco Clos o Bojan Krkic son la excepción pero el '9' del primer equipo es casi siempre un fichaje estilo Lewandowski, Luis Suárez o Eto'o.

Los scouters, técnicos y responsables del fútbol base no se acomodan con esta tendencia histórica y trabajan para disponer de plantillas de alto nivel en todas las categorías.

Captar futbolistas de gran talento y proyección en todas las demarcaciones puede tener como consecuencia que el Barça vuelva a generar en La Masia un delantero centro con nivel para formar parte de la plantilla del primer equipo.

Alexanko, Bojan, Milà, Planas y otros técnicos del fútbol base en el campo 7 de la C.Esportiva / Dani Barbeito

Actualmente Lamine o Dani Olmo son delanteros que rinden habitualmente escorados en la banda o como mediapuntas pero que podrían ejercer el rol de 'falso 9'.

En el Barça Atlètic Belletti cuenta con dos delanteros de área puros como Óscar Gistau o Víctor Barberá pero ambos están de baja con lesiones importantes que están cortando su progresión.

Con todo, un extremo nato como Óscar Ureña es el máximo goleador del filial con siete tantos.

Óscar Ureña ha vuelto a lesionarse cuando estaba recuperando un alto nivel / Dani Barbeito

En el Juvenil A, el máximo goleador es el interior Pedro Rodríguez mientras que en el Juvenil B el '9' puro, Pol Mancheño, solo ha sumado hasta el momento cuatro goles.

El otro '9' de futuro de este equipo, Isma Ziani, sigue lesionado. En el Sub-16 el interior o falso '9' Artem Rybak es el máximo realizador con cuatro goles mientras que en el Sub-15 (Héctor Asumu) y Sub-13 (Mounirou y Denys) son los 'pichichis' siendo todos ellos extremos.

Pedro Rodríguez, clave en la victoria del Juvenil A del Barça contra el del Sabadell / FC Barcelona

La excepción a esta situación pasa por el olfato goleador de Fode Diallo y Destiny Ejiofor. Ambos son muy potentes, dinámicos, técnicos y goleadores y aunque no serían el perfil de '9' estático si son dos delanteros que juegan y se mueven como un delantero centro moderno.

Fode Diallo vive su segunda temporada en el formato de fútbol-11 y aunque sus registros no son tan espectaculares como cuando era benjamín o alevín, su progresión es enorme.

Fode ha marcado este curso seis goles con el Sub-14 pero sus prestaciones de trabajo y generación de fútbol provocan que se le valore mucho más allá de las estadísticas. Su perfil recuerda al de samuel Eto'o que se moldeó como '9' en el Barça.

Fode Diallo es un gran proyecto de 9 / Dani Barbeito

Destiny Ejiofor es el máximo goleador de todo el fútbol-11 de la cantera blaugrana con 17 tantos en lo que llevamos de campeonato.

En su primera temporada en el formato de fútbol-11, Destiny es el punto final de un equipo muy creativo que no se cansa de producir oportunidades de gol. Destiny es muy rápido, veloz y su punto fuerte es la variedad de recursos para definir en el mano a mano con los porteros.

Destiny es un gran goleador / Valentí Enrich

Destiny cumplirá 12 años en el 2026 y Fode celebrará en el próximo verano los 14 años. Son muy jóvenes y su recorrido en la cantera del Barça tiene que ser pausado y con mejoras constantes para ir superando obstáculos.

El club los mima pero también les exige para que vayan progresando al compás de sus equipos.

Destiny es una de las joyas del Sub-12 / FCB

Es importante que ambos se centren en todas las obligaciones de un delantero del Barça y que no se limiten a ser finalizadores.

El Barça está cocinando nueves a fuego lento para que los próximos entrenadores del primer equipo no solo encuentren soluciones de casa en la defensa, centro del campo o en los extremos.

Llegar al primer equipo del Barça creciendo en La Masia como un delantero centro no es fácil pero tampoco lo fue 'sacarse de la manga' un Messi o un Lamine por no hablar de Xavi, Iniesta y tantos otros.

Material hay, tiempo al tiempo.