Los derbis son blaugranas: El Barça golea al Espanyol en cinco categorías distintas

Cinco derbis de seis. Y el sexto fue un empate. La rivalidad Barça-Espanyol ha tenido este fin de semana un momento importante para calibrarla y los blaugranas han salido ampoliamente vencedores.

Cinco triunfos, yun empate y ninguna derrota es un balance contundente y si sumamos los goles de los seis enfrentamientos el balance es todavía más contundente.

En estos derbis el Barça se ha impuesto por una diferencia de goles importante. El balance es de 20 goles a siete.

La Liga EA Sports

Lamine Yamal y Ferran Torres fueron los grandes protagonistas del derbi disputado en el Spotify Camp Nou. El valenciano avanzó a los blaugranas con dos dianas que surgieron de la zurda divina del 10 culé. Pol Lozano había acortado distanxcias pero Lamine dejó el derbi encarrilado con un gol a puerta vacía.

Lamine Yamal celebra su gol en el derbi Barça-Espanyol de LaLiga 2025/26 / VALENTÍ ENRICH

Marcus Rashford estableció el definitivo 4-1 con un remate espoectacular tras una asistencia de Frenkie De Jong. El Barça supera en puntos a los blanquiazules que todavía no conocen el triunfo en el 2026.

Segunda Federación

El equipo de Juliano Belletti se impuso con claridad (3-1) al equipo de Raúl Jardiel. El Barça Atlètic ganó gracias a los goles de Víctor Barberá, Toni y Aziz. El único gol blanquiazul lo anotó Lluc. El Barça Atlètic se situá a un punto del play-off mientras que el filial perico ya queda descartado en la lucha por promocionar.

Toni y Barberá se entendieron de fábula / Valentí Enrich

El derbi estuvo marcado por una actuación estelar de Toni Fernández y un partido notable del ghanés Aziz Issah.

División Honor Sub-16

El equipo de David Sánchez venció en Sant Adrià (1-2) en un derbi que el Sub-16 blaugrana dominó de principio a fin.

El Espanyol intentó cerrarse atrás y sorprender a la contra pero el Barça manejó el partido a placer y pudo golear en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Un gran pase de Artem Rybak lo culminó Ruslan Mba para inaugurar el marcador en el minuto 28. En la primera aproximación de peligro real el Espanyol empató gracias a una acción a balón parado.

Ruslan Mba es un prodigio técnico y físico / Dani Barbeito

Unai empatava el derbi pero en el segundo período, el Sub-16 barcelonista dispuso de numerosas ocasiones para marcar. El definitivo 1-2 lo firmó el polivalente Óscar Medina.

Con este triunfo, el Barça da un paso de gigante para proclamarse campeón ya que aventaja al espanyol con cuatro puntos y además tiene un partido pendiente contra el Cornellà.

División Honor Sub-15

El Barça se impuso en el derbi Sub-15 en un partido vibrante. Los de Álex Fernández ganaron (3-1) en un partido con un ritmo de juego muy alto.

Divine Ejiofor abrió la lata tras una magnífica asistencia de Iker Nsang. El segundo gol blaugrana lo anotó Héctor Assumu tras una falta indirecta.

Dragos la dejó atrás para que el extremo zurdo situara el 2-0 en el marcador. El Barça dispuso de grandes ocasiones para marcar el tercer gol pero fue el Espanyol el que acortó distancias gracias a la diana de Pol Jeff.

Hector Asumu es un prodigio físico / Dani Barbeito

El Barça dejó el derbi decidido con el gol en los últimos instantes de Mamadou Keita. El extremo izquierdo se aprovechó de una buena asistencia de Divi.

Con este triunfo el equipo de Álex Fernández se sitúa a tres puntos de los blanquiazules pero coin un partido menos y el goal-average particular ganado.

Liga Preferente Sub-12

El Sub-11 A del Barça empató en la Ciutat Esportiva (2-2) contra el Sub-12 perico. Los dos goles del Barça los anotaron Sandro y Henry Yeboah mientras que en el Espanyol las dianas tuvieron el sello de Álvaro y Nico .

El Barça está en la cuarta plaza de la categoría Preferente Sub-12 mientras que el Espanyol ocupa el tercer lugar de la tabla.

Liga Preferente Sub-11

El Sub-11 B blaugrana goleó (1-6) de manera contundente al Sub-11blanquiazul. El equipo blaugrana se impuso con contundencia gracias a los goles de Alexandre Sentís (2), Gio Sánchez (2), Amidou y Aran Puig. El gol de la consolación perica lo anotó Alberto Osorio.

Noticias relacionadas

El Barça es el líder destacado de esta categoría mientras que el Espanyol está a doce puntos de los blaugranas.