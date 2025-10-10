El demoledor valor de mercado de la plantilla del Barça Atlètic

La temporada del regreso a Primera RFEF ha arrancado de la mejor manera para el Barça Atlètic. A pesar de la 'novatada' de las dos primeras jornadas, que llevó al equipo de Juliano Belletti a ganar en el añadido en el debut (2-0 al Porreres) y a caer en Andratx (2-1), el filial ha puesto la directa y lidera el grupo 3 con solvencia y 12 puntos sumados de 15 posibles. El cuadro azulgrana es, sin duda, el rival a batir y el que genera más expectación en toda la categoría, prueba de ella es la contundente cotización de sus futbolistas.

Dro, Toni y Guille han vuelto a trabajar a las órdenes de Flick / FC BARCELONA

Según datos de la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el Barça Atlètic suma el valor de mercado más alto de toda la categoría (90 equipos) y con una diferencia abismal respecto al resto. El total del valor de la plantilla azulgrana es de 14,58 millones de euros, a una distancia abismal del segundo equipo más cotizado, la UE Sant Andreu, que tiene un valor global de 3,25 millones. En tercer lugar se ubica el CD Numancia con 3,10 'kilos'.

Los mayores valores de mercado en Segunda RFEF / Transfermarkt

El Barça Atlètic no solo tiene la mayor cotización de los 5 grupos de la Segunda RFEF, sino que de una categoría superior, la Primera RFEF, solo el RM Castilla le supera entre los 40 equipos que conforman la categoría de bronce. La plantilla del filial blanco tiene, según TM, un valor de mercado de 15,53 millones de euros, es decir, solo 1 'kilo' más que la azulgrana pese a jugar en una división inferior.

Y eso no es todo, pues si vamos a LaLiga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español, hay hasta 6 equipos con una cotización de sus plantillas menor a la blaugrana. Son Albacete, Córdoba, Huesca, Ceuta, Andorra y Real Sociedad B.

Dro, el más valorado

En cuanto a jugadores, marca la diferencia el valor de mercado de Dro, que pertenece al Barça Atlètic, aunque su dorsal sea del Juvenil A y su dinámica, del primer equipo. El de Val Miñor tiene una cotización de 5 millones de euros, la más alta de toda la categoría, y de hecho, superior a la de todas las plantillas enteras de la Segunda RFEF.

Le siguen los primeros Toni y Guille Fernández, con un valor de 3 millones de euros cada uno y también en dinámica con Hansi Flick. En cuarta posición, ya lejos, queda Diego Kochen (500.000 euros) y luego ya hay que irse a un nutrido grupo de futbolistas valorados en 300.000 euros: Roger Martínez, Víctor Barberà, Mamadou Mbacke y Landry Farré.

A buen seguro que muchos incrementarán su cotización de cara a la próxima revisión, el caso más claro el de Xavi Espart, que solo tiene 50.000 euros y es una de las piezas clave del buen arranque del filial. O el de los internacionales en el Mundial sub-20 Andrés Cuenca (200.000 euros, los mismos que Jofre Torrents) o Álvaro Cortés (150.000 euros).