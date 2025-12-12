FC Barcelona
Delantero del Barça Atlètic, profesión de riesgo
La lesión grave de Sama Nomoko se une a los problemas físicos que han sufrido esta temporada los delanteros del filial Gistau, Barberá, Ureña y Aziz.
La demarcación de atacante está peligrosamente unida a las lesiones en el segundo equipo blaugrana. Los dos '9' puros del equipo de Belletti cayeron en octubre mientras que su sustituto Óscar Ureña también ha sufrido una lesión que le mantendrá tres meses alejado de los terrenos de juego. Si el retorno de Víctor Barberá no está previsto para el próximo mes de abril, la vuelta de Gistau podría ser una realidad en un mes.
Al margen de los delanteros goleadores, los extremos tampoco se han salvado ya que Aziz estuvo unas semanas de baja y la lesión de ligamento cruzado anterior de Sama Nomoko apunta a ser de larga duración.
Con todo, Belletti solo cuenta actualmente con dos delanteros puros con ficha de Barça Atlètic (Dani Rodríguez y Aziz), un mediapunta que puede ejercer de falso nueve (Toni) un juvenil en dinámica de filial que puede ejercer de extremo y de falso 9 (Juan Hernández) y otro juvenil cada vez más integrado en el Barça Atlètic (Shane Kluivert) capacitado para rendir de extremo o delantero centro.
Del Juvenil A de Pol Planas, Belletti también ha convocado al extremo Uri Pallás y al falso '9' Adrián Guerrero que serían otras opciones ofensivas para el técnico del Barça Atlètic.
Contra el Valencia Mestalla (domingo 18h) todo hace pensar que Shane Kluivert podría repetir titularidad y ejercer de '9 con Dani Rodríguez de extremo derecho, Juan en la izquierda y Toni como mediapunta.
Otra opción pasaría por adelantar a Toni a la demarcación de delantero centro y reforzar la zona ancha con un tercer centrocampista puro.
De los delanteros que están de baja, como hemos apuntado, el que podría reaparecer antes si se cumplen las previsiones es Gistau pero hasta el 2026 Belletti tendrá que contar con los futbolistas que ahora mismo están disponibles más algún posible refuerzo del Juvenil A.
Si sumamos los goles que han anotado los delanteros que actualmente están de baja la cifra es muy significativa.
Ureña (7 goles), Barberá (6 goles) y Sama (2 goles) suman 15 tantos mientras que entre los delanteros sanos suman cuatro dianas (Toni dos goles y Juan y Dani un gol).
En el último partido en el campo del Alcoyano los dos goles blaugranas los anotaron dos defensas (Mbacke y Oduro). El centro del campo es otra línea que tiene margen de mejora en su aportación anotadora ya que solo Brian Fariñas (2 goles) ha logrado sumar en este aspecto.
En cualquier caso todo pasa por que Belletti y su staff no sufran más dolores de cabeza y puedan planificar partido a partido sin más sobresaltos físicos.
- Shane Kluivert, el 'elegido'
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- El Bernabéu no perdona la derrota y señala a un Vinicius pitado
- Tomás Roncero no se muerde la lengua y sentencia al Real Madrid: 'Es muy mediocre
- Si ganamos al Barça, tendremos un festival aquí
- Guardiola: 'El penalti lo ha tenido que ver el VAR porque los árbitros no tienen... Para hacerlo
- El Madrid cesará a Xabi Alonso si no gana al Alavés
- La narración viral contra Guardiola tras el gol del Madrid: 'El meacolonia... Aquí hay que mamar