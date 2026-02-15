Patrice Sousia, ex jugador del Barça: "No me dejaron jugar, ni entrenar ni vivir en La Masia. La FIFA se equivocó en mi caso"

Patrice Sousia soñaba con jugar en el Barça. De la Fundación Eto'o pasó a La Masia. Todo iba de maravilla hasta que una denuncia sobre una presunta irregularidad en la contratación del coreano Lee lo cambió todo. El Barça fue duramente sancionado por la FIFA y los que pagaron aquello fueron los jugadores extranjeros de la cantera blaugrana. Uno de los más perjudicados fue Patrice Sousia que vivió situaciones difíciles de entender a causa de la rigidez del máximo organismo futbolístico mundial.

En el ADN Masia de Sport hemos charlado con el actual delantero del Sedan francés. Patrice Sousia confiesa que aprendió de lo sucedido pero no olvida que la FIFA le 'echó de casa' cuando era feliz en La Masia.

Esta es la charla que hemos mantenido con un jugador que a sus 27 años sigue disfrutando del deporte rey. El camerunés sigue jugando aunque lo hace a un nivel muy inferior del que apuntaba antes de que la FIFA quisiera aprovecharse de la repercusión del Barça para dar un mensaje contundente al mundo del fútbol.

¿Cómo recuerdas tu llegada al fútbol base del Barça?

Mi llegada al Barça la recuerdo bien. Mi entrenador en la Fundación Eto'o me dijo que tenía una prueba para poder ir a Barcelona y formar parte del fútbol formativo blaugrana y la pasé. Yo estaba seleccionado y estaba encantado de la vida. Se lo comuniqué a mis padres y no lo podían creer, pensaban que era una mentira. Se arreglaron todos los papeles y unas semanas después fui a Barcelona.

¿Cómo te adaptaste a la vida en el Barça siendo un niño camerunés?

Mis inicios fueron fáciles en el Barça. Mi adaptación fue bastante sencilla gracias a mis compañeros y a la buena gente que me acogió en Barcelona. Antes de llegar era mi sueño jugar en el Barça y yo había conseguido estar en La Masia.

¿Cómo empezó tu calvario con la sanción de la FIFA?

En un primer momento no soy consciente del alcance real de la noticia. Mi entrenador Denis Silva nos comunicó en el entrenamiento que teníamos un torneo en León y que no podríamos jugar. Me quedé con otros compañeros a entrenar y al final tuvimos el visto bueno para jugar ese torneo aunque me dijeron que los partidos oficiales no los podría jugar.

¿Cuál fue tu reacción?

Fue una decepción muy importante. Nosotros habíamos venido a jugar a fútbol y con esta sanción no nos dejaban hacerlo. Me iba todo bien y esta sanción era difícil de creer. Luego nos comunicaron que tampoco podíamos jugar torneos. No podíamos hacer nada y cada día nos preguntábamos cuando iba a cambiar eso. Estábamos entre las cuerdas ya que no podíamos hacer lo que más nos gusta que era jugar al fútbol.

¿Te hundiste?

No me hundí porqué tenía el apoyo de mi padre, de todo el club con Guillermo Amor muy pendiente de mí. También los compañeros estaban a mi lado y ayudando a todos los afectados, no solo a mí. Mi entrenador Denis Silva me decía cada día que no bajara los brazos y siguiera luchando y yo estaba a la espera de una solución de la FIFA.

La solución no llegaba

Lo viví muy mal. Saber que no puedes jugar ni en los amistosos y luego te comunican que no puedes entrenarte y ni tan siquiera vivir en La Masia. Había venido a La Masia para cumplir mi sueño y no me dejaban hacerlo. Era muy difícil de creer y no podía ni explicar lo que sentía por dentro. Era muy difícil. Habé con mis padres y no me podían solucionar nada. El Barça tampoco sabía que decirme. La solución que encontré fue preguntar a la madre de mi compañero Álex Collado y me ayudaron acogiéndome en su casa. Además el hermano de Álex me dijo que podía entrenar con el AE Prat. Pero al final no me podía creer lo que estaba pasando.

¿Llegáste a normalizar lo que estabas viviendo?

No me dejaban jugar partidos oficiales ni amistosos y tampoco entrenarme ni vivir en La Masia. Era muy difícil de entenderlo. Era como si te echan de casa. Con todo lo que había disfrutado en mis inicios en La Masia el hecho de no poder seguir allí era muy difícil de entender y asimilar. Se me caía el cielo encima y era muy joven para saber como reaccionar. En aquel momento solo tenía 14 años.

¿Qué alternativas tenías?

El Barça me preguntó si veía como una opción buena para mí volver a Camerún y regresar con mi familia. En aquel momento se vivía un momento difícil en mi país y no pude volver y era mejor seguir en Barcelona. Iba a entrenar con el AE Prat y vivía con la familia de Álex Collado. Su familia me ayudó mucho para seguir adelante y que no perdiera el sueño de volver a La Masia.

Pasó el tiempo y volvíste a jugar en la Damm y en el Barça.

Cuando concluyó la sanción, el Barça me hizo contrato profesional pero como había nueve delanteros en mi equipo me marché cedido a la Damm. Me fue bien y seguí sintiendo el apoyo de Guillermo Amor. Cuando volví al Barça y pude volver a jugar fue una gran alegría.

El regreso al Barça fue efímero

Estar tanto tiempo fuera del Barça fue difícil y me cortaron mi proyección. Fue muy complicado asimilarlo porque mis inicios en el Barça habían sido muy positivos. Todo me sonreía, marcaba goles y era feliz pero la sanción FIFA lo cambió todo. Empezaron a venir malos momentos pero también es cierto que gracias a Dios pude aprender de lo que me pasó. Después del Barça jugué en equipos de Tercera como el Minerva, Tenisca y Calahorra. Luego fui al Mollerussa y ahora estoy en un equipo histórico de Francia como el Sedan.

¿La sanción de la FIFA fue justa?

La FIFA se equivocó mucho. Lo que me sucedió a mí no le hubiera gustado vivirlo a ningún niño ni a nadie. Nadie tiene que pasar por algo así. Con los años sigo disfrutando del fútbol porqué es lo que mejor se me da y lo que me gusta hacer.

¿Tienes buen recuerdo del Barça, sigues siendo aficionado blaugrana?

Siempre seguiré siendo aficionado del Barça. Nunca olvidaré todo lo que aprendí allí y me quedo con las amistades que hice. Sigo teniendo contacto con Iñaki Peña, Ansu Fati y André Onana.

¿Si un joven futbolista recibe una propuesta de jugar en el Barça y residir en La Masia le recomendarías que aceptara la oferta?

Sí. Recomendaría a cualquier joven que vaya al Barça. Verán lo que es el fútbol de verdad y disfrutarán de una familia. Lo que viví por la sanción FIFA no evita que piense ahora esto. Y no culpo de nada al Barça de lo que sucedió. Me llevo grandes cosas de mi paso por el Barça y siempre digo que el fútbol ha cambiado gracias al Barça.