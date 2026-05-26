Decisión definitiva del Barça con Belletti: Se aplica el 1+1

Aunque el Barça Atlètic no logró el objetivo de ascender de categoría el club blaugrana apuesta por la continuidad de su entrenador en el filial.

Se tienen en cuenta otros parámetros importantes como el crecimiento de los jugadores y los ascensos de futbolistas al primer equipo además de la juventud de la plantilla.

Cuando el Barça anunció que Belletti pasaba a ser el entrenador del Barça Atlètic la temporada pasada no se especificó las temporadas por las que había firmado.

SPORT ha podido saber que Belletti firmó un contrato de una temporada más potra opcional. Este 1+1 es el que ahora aplicará el Barça para seguir con Juliano Belletti como el máximo responsable del Barça Atlètic.

Juliano Belletti continuará en el Barça Atlètic / Valentí Enrich

La continuidad es un valor importante en el filial y después del paso de Márquez, Albert Sánchez, Sergi Milà y Belletti en las últimas tres temporadas no se ha considerado oportuno volver a cambiar de entrenador en el Barça Atlètic.

La dirección deportiva dirigida por Deco y Bojan Krkic así como los máximos responsables de la cantera José Ramón Alexanko y Andrés Manzano consideran que la continuidad de Juliano Belletti será positiva para el Barça Atlètic.

Belletti iniciará su cuarta temporada como técnico del Barça Atlètic con cuatro funciones diferentes y por primera vez podrá dar continuidad a su trabajo en un mismo cargo.

En la temporada 2023-24 Belletti ejerció en el primer tramo del curso como técnico auxiliar del Juvenil A y acabó la temporada como ayudante del Barça Atlètic.

Juliano Belletti es feliz en el Barça / Valentí Enrich

En el curso 2024-25 el héroe de París asumió la dirección del Juvenil A con un brillante triplete. En esta última temporada ha dirigido al Barça Atlètic y ha acabado sexto en la Segunda Federación quedándose a un paso de disputar el playoff de ascenso.

Con todo, en la dirección deportiva del Barça valoran que Hansi Flick está muy satisfecho del nivel de los jugadores que ascienden de La Masia al primer equipo y hay el convencimiento de seguir con este modelo de éxito.

Juliano Belletti es el encargado de preparar a los jugadores del filial para el reto de ascender al primer equipo / FCB

Compaginar el crecimienyto individual de los jugadores y a su vez lograr el ascenso a la Prtimera Federación es el gran reto de Belletti para esta próxima temporada.

La experiencia del brasileño y de su staff en la Segunda Federación será un activo importante para poder mejorar el tono competitivo del equipo. Será clave para lograrlo frenar la sangría de lesiones que sufrió la plantilla en esta última campaña.

Juliano Belletti sumará su cuasrta temporada como técnico blaugrana en la cantera / Valentí Enrich

Sin tantas lesiones, el Barça Atlètic hubiera podido competir mucho mejor y el objetivo del ascenso hubiera sido mucho más viable. Con todo, el Barça ha optado por aplicar la cláusula de renovación de su entrenador.

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Juliano Belletti que seguirá un año más como inquilino del banquillo del segundo equipo del Barça.