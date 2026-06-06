Decepción total en Villarreal: el Elche elimina en los penaltis al Barça en La Liga FC Futures

El Barça estaba avisado. El Espanyol, vigente campeón de La liga FC Futures, quedó eliminado por el Getafe.

El Valencia, único equipo que ganó a los blaugranas en la primera fase, finalizó su camino en octavos superado por el Sevilla.

Y el Girona, con el que pocos contaban, apeó a un Levante que se había clasificado como primero en el grupo del Real Madrid.

Y con todo esto tampoco se presumía el peligro de pensar antes en los cuartos que en los octavos. El Barça evitaba a su 'bestia negra' en las últimas ediciones.

Arnau se conjuró con sus compañeros / La Liga FC Futures

El Atlético cayó de manera inesperada por el Rayo así como el Alavés tumbó al Villarreal en la tanda de penaltis. Muchas sorpresas para afrontar con relajación la primera eliminatoria.

Todo estaba por lo tanto enfocado para que los de Pol Combellé pudieran ofrecer la mejor versión individual y colectiva pero no fue así. El Elche resistió (0-0) y eliminó a los barcelonistas en la tanda de penaltis.

El Elche sorprendió al Barça / La Liga FC Futures

El Barça dominaba y generaba peligro pero faltaba el punto de acierto para transformar en gol toda la producción ofensiva. Marc Ribera asumió con jerarquía la organización del equipo y a partir de aquí el gol parecía muy cercano.

Marco Mollica, el propio Ribera y un remate de un defensa ilicitano rozaron el gol pero el Elche se defendía con todo y avisaba con un juego directo.

Hugo Galdeano ofreció otra vez más destellos de magia inalcanzable para cualquier otro jugador. Pese a ello, el equipo franjiverde siempre encontraba la solución para que la jugada no acabara como el Barça deseaba

El fútbol de Hugo Galdeano es digno de aplauso / La Liga FC Futures

En el segundo tiempo Joel Cabanes tuvo a su alcance la posibilidad de inaugurar el marcador pero su chut fue rechazado y Unai no llegó por muy poco.

La insistencia blaugrana era total y ante el cerrojazo del Elche Pedrito Juárez lo probó con un chut malintencionado que el portero del Elche supo atajar.

La defensa ilicitana fue un auténtico muro e incluso la fortuna se alió con el equipo de Alicante. En la enésima intentona blaugrana Joel remató al poste un chut que parecía gol sí o sí.

Pedrito Juárez pone criterio y pausa al juego / La Liga FC Futures

Todo se definió en la tanda de penaltis y los peores presagios se cumplieron. Arnau Casas y Destiny no pudieron convertir en gol sus lanzamientos y aunque Ribera si lo hizo fue insuficiente ante los dos goles transformados por el Elche.

Los jugadores del Barça se quedaron muy tocados tras una eliminatoria en la que no pudieron plasmar en el marcador su superioridad en el juego.

. Los pronóstiocos no se han cumplido y equipos muy potentes como el Valencia, Villarreal, Atlético, Espanyol o el propio Barça se han quedado fuera a las primeras de cambio. El Real Madrid sufrió pero acabó ganando (1-0) al Mallorca. Las eliminatorias de cuartos quedan así.

Betis-Getafe

Girona-Real Madrid

Elche-Rayo

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Alavés-Sevilla