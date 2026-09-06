Debut salvaje de Ignasi Quer: Cuatro goles del '9' del Barça Atlètic en un estreno soñado

Goleada para arrancar con fuerza en el debut en la Segunda Federación. El Barça Atlètic superó (5-0) al Náxara de manera cómoda en la primera jornada liguera.

Barça Atlètic-Náxara Segunda Federación Jornada 1 Barça Atlètic 4 0 Náxara CD Alineaciones Barça Atlètic Eder, Landry (Guillem min.45), Gariba, Campos, Caicedo (Pesquer min.63); Pedro Villar, Ybarra (Catovic min.63), Orian Goren; Aziz (Álex González min.46), Ignasi Quer, Shane Kluivert (Joni min.83) Náxara Toño; Miguel, Ochoa, Víctor Martínez (Saúl min.62), Iker Losa (Daniel min.62); Maiso, Álvaro, Pepe Blanco; Campos, Landín (Flaño min.62) y Musta.

El plan de partido del Náxara saltó por los aires a los 20 segundos. Este es el tiempo que necesitó el Barça Atlètic para marcar su primer gol oficial de la temporada. Los de Belletti salieron con ganas de marcar la pauta y Aziz y Quer encarrilaron el triunfo.

El extremo ghanés asistió y el delantero de Gurb remató con mucha precisión. El chut cruzado del que fuera ariete del Hospi fue imparable.

El gol de Quer no hizo variar la idea de un filial plantado con un 4-3-3 clásico con el que logró someter al 100% al conjunto riojano.

Ignasi Quer es un delantero centro puro / FCB

Los visitantes se limitaban a cerrar espacios y buscar una contra aislada pero el filial rozó el segundo gol con un centro de Caicedo que Aziz no marcó de milagro.

El dominio era tan claro que en algún instante del primer tiempo los de Belletti lo vieron demasiado fácil. El equipo relajó el ritmo y el Náxara avisó con alguna transición muy puntual.

Ybarra es un interior de gran clase / FCB

El Barça Atlètic aceleró en el tramo final de la primera mitad y Quer volvió a marcar. El '9' del filial volvió a aprovechar una gran asistencia de Aziz para anotar un segundo tanto merecido.

Aunque los dos goles surgieron de la derecha, el Barça creó mucho peligro en el sector izquierdo con un magnífico rendimiento de Caicedo, Orian Goren y Shane Kluivert.

El neerlandés gozó de dos notables ocasiones antes del descanso para ampliar las diferencias.

Àlex González anotó un golazo / FCB

El guion del partido en el segundo tiempo no varió. Los riojanos siguieron encerrados atrás fiándolo todo a la solidez defensiva pero el filial no perdió el hambre y sin generar una cifra excesiva de oportunidades siempre estuvo merodeando el área rival.

El tercer gol tuvo el mismo protagonista con un Quer fantástico que remató de manera precisa un balón peinado por Orian.

Quedaba un cuarto de hora y ya se resolvía cualquier duda sobre la resolución feliz del encuentro.

Ignasi Quer vivió un estreno inimaginable / FCB

Álex González le puso la guinda al pastel con un gran gol que selló el 4-0 que parecía definitivo pero en la última acción del partido el filial anotó el quinto gol. El partido parecía ya muerto pero todavía quedaba una última acción significativa por ver.

Ignasi Quer marcó casi sin querer en un remate poco ortoxo tras el despeje del portero.

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El ariete blaugrana tuvo un debut inmejorable con cuatro tantos en la primera jornada liguera.