El debut del Barça Atlètic se podrá ver en el canal de YouTube del club

Cambios en las transmisiones de los partidos del Barça Atlètic en la Segunda Federación. El club blaugrana es el poseedor de los derechos televisivos de su segundo equipo en los partidos que juega de local pero ya no los emitirá en Barça One como la temporada pasada. En el anterior curso los abonados de la plataforma oficial del club pudieron seguir todos los partidos del Barça Atlètic.

El partido que da el pistoletazo inicial a la temporada del conjunto de Belletti se verá en el canal de YouTube del club.

El Barça Atlètic-Porreres (domingo 12h Johan Cruyff) no será una transmisión abierta en YouTube como sucedió en la gira del primer equipo ya que el encuentro lo podrán ver solo los aficionados que se abonen al pack premium de este canal. El precio de este pack premium del canal de YouTube del Barça es de 9,99 euros al mes.

Juliano Belletti / FCB

Los derechos de los partidos que el filial juegue a domicilio corresponden a cada equipo local. Las televisiones autonómicas ofrecerán algunos partidos del Barça Atlètic pero no hay la seguridad de que todos los encuentros de fuera de casa del equipo de Belletti sean televisados.

Esport 3 emitió la temporada pasada algunos partidos del Barça Atlètic y este curso seguirá con la misma política de ofrecer en directo partidos de los equipos catalanes de la Segunda Federación. Hay que tener en cuenta que en esta categoría compiten siete conjuntos catalanes y Esport3 irá alternando su presencia en las pantallas del canal de televisión público.

Una cámara de televisión en un estadio de fútbol. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Movistar+ compró los derechos de la Primera Federación y cada semana ofrece 10 partidos de esta categoría pero en la Segunda Federación los derechos televisivos los gestionan los clubes. El Barça ha decidido que el debut de su filial sea en su canal de YouTube para los abonados premium pero esta elección no es definitiva para toda la temporada.