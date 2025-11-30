David Moreno sobresale y el Barça se impone al Espanyol en dos derbis más

En las dos últimas semanas el Barça y el Espanyol se han visto las caras en seis partidos en el fútbol base. El Espanyol ganó el derbi de la categoría Sub-16 pero los equipos blaugranas han ganado los otros cinco.

Este fin de semana se han enfrentado los dos equipos infantiles (sub-13 y Sub-14) y en ambos casos los equipos blaugranas han salido victoriosos.

Remontada en Sant Joan Despí

El duelo de la categoría Sub-14 fue emitido en directo por el canal de Youtube del Barça y respondió a las expectativas. Ambos equipos compitieron muy bien y ofrecieron su mejor versión. El Espanyol impuso su planteamiento en la primera mitad y el Barça fue mejor en el segundo período.

El Espanyol salió con una intensidad tremenda y logró ahogar el juego creativo de los blaugranas con una presión alta muy activa y eficiente.

Jan Munté y Álex Pliego se fajaron en el derbi contra el Espanyol / Dani Barbeito

El equipo de Adrià Monràs tenía la pelota pero apenas podía superar el campo propio. Ni culés ni pericos lograban generar ocasiones y David Moreno dejaba detalles de crack pero muy lejos del área rival.

El Espanyol logró avanzarse en el marcador con un precioso gol olímpico anotado por Álvaro Romero.

En la reanudación, el Espanyol no pudo mantener su presión avanzada y el Sub-14 blaugrana fue embotellando a su rival en el área. La clase incomparable de David Moreno resultó clave para remontar el tanto inicial del Espanyol.

Pol Jou tuvo que emplearse a fondo en la salida del balón / Dani Barbeito

El de Benifaió se inventó un pase de gol imposible en el gol del empate y logró iniciar la jugada del 2-1 que finalizaron entre Fode y Amaya.

Antonio Amaya había sido el ejecutor de la remontada con dos goles pero el cerebro del Sub-14 blaugrana fue David Moreno con una exhibición de talento espectacular.

Victoria a fuego lento en la Dani Jarque

El canal de Youtube oficial del Espanyol emitió el derbi de la división de Honor Sub-13.

El equipo de Jordi Pérez se tomó con calma el partido en la Dani Jarque y fue de menos a más. El Sub-13 barcelonista priorizó el control y las posesiones largas ante el equipo de Gerard Gil.

El Espanyol buscaba crear peligro con la rapidez de Ransford pero el Barça supo aumentar el ritmo en la segunda mitad y acabó encontrando el premio del gol.

Al dominio del primer tiempo, los de Jordi Pérez le añadieron más mordiente en la reanudación con un Mounirou Kande muy incisivo.

Un pase largo de Pep Farrés lo aprovechó Julen Gallardo para asistir a Mario Franco. El pequeño interior blaugrana decidió el miniderbi con una definición de crack.

Con estos dos derbis ganados tanto el Sub-13 como el Sub-14 del Barça se sitúan por encima del Espanyol.

El Sub-14 es el líder de su categoría mientras que el sub-13 es tercero a un punto de la Damm. En la única categoría del fútbol-11 en la que el espanyol está mejor clasificado que el Barça es en la División de Honor Sub-16.

El 1x1 del once ideal de la semana

Portero: ERIC COYO (Sub-13)

El guardameta del equipo de Jordi Pérez logró mantener su portería a cero con una actuación solvente en la Dani Jarque. Eric Coyo y Nil Abellán están respondiendo a la exigencia de la categoría y solo han encajado 4 goles en once encuentros.

Lateral derecho: RAÚL EXPÓSITO (Juvenil B)

El equipo de Cesc Bosch ganó por la mínima al Badalona (1-0) con un golazo del lateral derecho sabadellense. Raúl Expósito marcó las diferencias con un remate exterior espectacular.

El Juvenil B blaugrana se dispara al frente de la clasificación de la Liga Nacional. Raúl Expósito anotó su segunda diana del curso.

Raúl Expósito es un defensa con grandes virtudes / Valentí Enrich

Central: JOHN ADAMS (Sub-14)

El equipo de Adrià Monràs remontó el gol inicial de Álvaro Romero en un derbi muy intenso. El central John Ovie Adams fue un muro defensivo y a su vez ayudó en la fase ofensiva con incorporaciones arriba de mucho nivel. John es un central de grandes virtudes técnicas y enormes facultades físicas. Con todo, su espíritu competitivo es una maravilla para el Sub-14 blaugrana.

John Adams es un central imperial / Dani Barbeito

Central: ARNAU CASAS (Sub-12)

El equipo de Pol Combellé dominó a placer el partido (0-6) en el campo de l'Hospitalet. El central Arnau Casas aprovechó dos córners para firmar un doblete, toda una hazaña para un defensa que no lance penaltis.

Arnau es un central exquisito que está siendo una de las claves de la gran temporada de este equipo que debuta este curso en el formato de fútbol-11.

Lateral izquierdo: JAUME CASANOVAS (Sub-13)

El derbi de infantiles de primer año fue muy exigente en todas las zonas del campo. el trabajo del lateral izquierdo blaugrana fue excelente. Jaume Casanovas secó a Ransford y logró conectar de maravilla con el extremo Mounirou Kande.

Jaume es uno de los laterales zurdos más prometedores de La Masia.

Jaume Casanovas es uno de los puntales del Sub-13 / LaLiga FCFutures

Medio centro: PEDRO RODRÍGUEZ (Juvenil A)

El andaluz marcó el gol de la jornada tras sorprender al guardameta del Nàstic con un remate desde más de 40 metros de distancia.

Pedro Rodríguez ya ha anotado cinco goles en un campeonato doméstico en el que el Barça sigue como líder con un punto más que el Espanyol. Pedro volvió a jugar de mediocentro y rindió a un alto nivel.

Pedro Rodríguez con el Juvenil A del Barça / FCB

Interior derecho: DAVID MORENO (Sub-14)

Genio y figura. Si Amaya marcó los dos goles de la remontada, el cambio en el marcador sería imposible de entender sin la magia de David Moreno.

La asistencia en el 1-1 es una delicia mientras que el toque de balón que genera el definitivo 2-1 es propio de un crack.

Poco a poco David Moreno está ganando ritmo y confianza para convertirse en uno de los mejores jugadores de toda la cantera blaugrana.

David Moreno es un prodigio espectacular / Dani Barbeito

Interior izquierdo: MARIO FRANCO (Sub-13)

El Barça ganó en la Ciutat Esportiva Dani Jarque el derbi de la categoría Sub-13 gracias al acierto de Mario Franco.

El fino interior blaugrana definió con una vaselina preciosa tras aprovecharse de una asistencia de Julen Gallardo.

Mario Franco es un centrocampista muy técnico / Javier Ferrandiz

Los dos pequeños centrocampistas del equipo de Jordi Pérez fueron clave para lograr este valioso triunfo.

Extremo derecho: GUIU XUCLÀ (Sub-16)

Tras sufrir una lesión de cruzados, Guiu Xuclà está volviendo poco a poco a recuperar su mejor versión. Como lateral o extremo. Guiu es muy rápido y potente y tiene mucha clase para asistir y definir.

En el campo del Reus, Guiu anotó el 0-2 que encarrilaba el triunfo. El gol del local Ishak fue insuficiente para hacer peligrar la victoria del conjunto que dirige David Sánchez.

Delantero centro: ARTEM RYBAK (Sub-16)

El ucraniano marcó el primer gol del sub-16 del Barça en el campo del Reus. Artem Rybak empezó el partido como interior pero su facilidad para pisar el área le posibilitó marcar su cuarto gol del curso.

El equipo de David Sánchez ha conseguido rehacerse tras perder la semana pasada el derbi.

Artem Rybak marcó en Reus / Valentí Enrich

Extremo izquierdo: ANTONIO AMAYA (Sub-14)

El Barça empezó perdiendo el derbi de la categoría Sub-14 pero el ingreso de Antonio Amaya cambió el panorama. El poderoso centrocampista blaugrana anotó un doblete en un margen de minutos.

En el 1-1 Amaya le pide a David el balón y la genialidad del zurdo de Benifaió acaba con una gran finalización de Amaya. Moreno también inició la jugada del 2-1 que acabó con otro remate imparable del centrocampista blaugrana.